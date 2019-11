Protesta justa, pero sin vandalismo

El país está preocupado con lo que pueda pasar hoy como consecuencia del paro organizado para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque. Y no es para menos. Las últimas manifestaciones públicas realizadas en Colombia han generado actos de violencia. Eso pasó en la realizada el pasado 27 de septiembre por estudiantes de las universidades públicas y privadas para rechazar el abuso de autoridad del Esmad en la Universidad Javeriana y la corrupción de la Universidad Distrital. En esa ocasión, el ataque de encapuchados contra el edificio del Icetex dejó ver que los grupos extremistas pusieron sus fichas para incitar a la violencia. El temor es que la infiltración de personas que aprovechan estas manifestaciones para sembrar el caos puede generar graves desórdenes.

Empecemos por decir que la protesta de hoy es justa. Una manifestación para rechazar el asesinato de líderes sociales, la muerte de unos niños en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana, el abandono de la clase campesina por parte del Estado, la falta de liderazgo del presidente Duque, la pésima atención a los usuarios en el sistema de salud y querer hacer trizas el acuerdo que permitió desmovilizar a un grupo guerrillero es una oportunidad para que el país exprese su inconformismo con la clase política y exija al primer mandatario que haga correctivos para mejorar el rumbo. Pero no es justo que se aproveche esta protesta para atacar a la fuerza pública, para destruir la propiedad privada o para permitirle a los vándalos hacer de las suyas.

Marchar en paz es más productivo. Sobre todo porque los reclamos de la comunidad no chocan contra los intereses de los ciudadanos que a fuerza de trabajo han establecido negocios FACEBOOK

TWITTER

La protesta pública debe ser garantizada por el Estado. Es un derecho que tiene la gente para expresar su descontento con las decisiones que toma el Gobierno. Pero no puede convertirse en un enfrentamiento entre los ciudadanos que salen a la calle a protestar por medidas que afectan su bolsillo y las fuerzas del orden que están en la obligación de garantizar la seguridad. Que grupos desestabilizadores aprovechen estos espacios para lanzar piedra contra edificaciones donde funcionan entidades públicas puede convertir las marchas en escenarios de violencia. Y eso es lo que hay que evitar. Marchar en paz es más productivo. Sobre todo porque los reclamos de la comunidad no chocan contra los intereses de los ciudadanos que a fuerza de trabajo han establecido negocios que les permiten la supervivencia.



Las centrales obreras han pregonado que la movilización es originada por medidas que afectan el bolsillo de los trabajadores. Hablan de incrementos en la cotización para la salud, de aumento en la edad para obtener el derecho a la pensión, de mayor número de semanas cotizadas para acceder a la jubilación, de reducción en el salario para los jóvenes sin experiencia laboral y de recorte en los recursos para las universidades públicas. De ser cierto esto, las marchas que hoy tendrán lugar en todas las ciudades son justas. Los colombianos debemos elevar nuestra voz de protesta cuando se toman decisiones que tocan el presupuesto familiar. Sin embargo, el presidente Iván Duque ha dicho que estas son mentiras orquestadas por los enemigos de la democracia para motivar el rechazo a su gestión.



Cuando el río suena, piedras lleva. ¿De dónde salió este listado de medidas impopulares? No pudo tener otro origen que el Gobierno Nacional. Se sabe que el Fondo Monetario Internacional hace recomendaciones para el ajuste de la economía. Recomendaciones que no son otra cosa que imposiciones. Duque dice que serán debatidas en la Mesa de Concertación. Ya escuchamos al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, diciendo que la edad de jubilación debe aumentarse. Lo que quiere decir que estos temas sí han sido tratados en el alto gobierno. Pero ante el rechazo que han despertado en la opinión pública, el Presidente no tuvo otra alternativa que salir a decir que son mentiras. ¿Qué habría pasado si la gente no expresa su inconformismo?



El problema de Colombia es la corrupción. Si la clase política no robara tanto, no habría necesidad de reformas tributarias. Cincuenta billones de pesos anuales, la cifra que se dice alcanza el saqueo al Estado, son recursos suficientes para atender las necesidades del Gobierno. Lo que se debe hacer, entonces, es legislar para impedir el robo continuado. Pero ya sabemos que la clase política no se autorregula. El ejemplo lo tenemos en el hundimiento de la ley anticorrupción. El país gastó más de 300.000 millones de pesos en una consulta que no produjo ningún resultado. Si este fuera un país sin corrupción, no se presentarían manifestaciones de protesta como la de hoy. Manifestaciones que corren el riesgo de que se desborden si los vándalos aprovechan para tirar piedra y saquear negocios.