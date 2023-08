¡No más mentiras, señor Presidente!

Los colombianos nunca olvidaremos que, como presidente de la República, Gustavo Petro publicó el 24 de febrero del presente año, en su cuenta de Twitter, la fotografía de un hospital venezolano cuyas instalaciones se encontraban en estado lamentable. Dijo entonces que así estaban los hospitales “en los municipios excluidos de Antioquia”. Lo hizo para tratar de vender la reforma de la salud que su gobierno puso a estudio del Congreso de la República. Era una foto tomada durante una crisis sanitaria en Venezuela, ocurrida en 2018. Ante las críticas de algunos medios de comunicación en el sentido de que se trataba de una mentira, el primer mandatario se vio obligado a borrar la imagen de su cuenta. Quería venderle a la gente la idea de que “no tenemos el mejor sistema de salud”.

(También le puede interesar: Literatura infantil de Adalberto Agudelo Duque)



“Empecemos por dejar de engañar a la gente”, argumentó Gustavo Petro en el texto del trino aquí mencionado. Pues bien: las mentiras del Presidente han sido reiterativas. Así las cosas, debería ser él el primero en no engañar a los colombianos. Sin embargo, ha continuado haciéndolo. Parece no convencerse de que la gente no traga entero. El pasado 20 de julio, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, dijo sin ruborizarse que la guerra en Colombia había llegado a su fin. En el llamado hemiciclo de la democracia se escuchó entonces un fuerte “mentiroso”. Tuvo que aclarar que lo que se había acabado era el enfrentamiento armado entre el Estado y la insurgencia. Y en eso tiene razón: le ordenó a la Fuerza Pública no combatir a los grupos alzados en armas.

Andrea Nieto dijo en su espacio ‘El Control’, de Semana TV, que las mentiras de Gustavo Petro eran del tamaño de una catedral. En uno de los debates promovidos por la revista en la campaña que lo llevó a la presidencia, el entonces aspirante al primer cargo público del país aseguró que los fondos privados se quedaban con el 30 por ciento de las pensiones. La periodista entrevistó al presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, y este aclaró que lo que los fondos cobran por administrar estos dineros es el 3 por ciento. Estas son mentiras irresponsables. Como es irresponsable decir que el puente de Chirajara fue construido con el dinero de las pensiones. En su deseo de disponer de estos cuantiosos recursos para llevar a cabo su programa de subsidios, Gustavo Petro ha recurrido a las mentiras.

La mentira más grande de Gustavo Petro fue la del cese del fuego con el Eln, que anunció el 31 de diciembre de 2022. Tuvo que salir a desmentirlo el propio jefe del grupo guerrillero. FACEBOOK

TWITTER

En el programa Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana Estéreo, Gustavo Petro se atrevió a decir que no había estudios para el metro elevado de esta ciudad. Para argumentar su mentira, cuando el reportero le preguntó que entonces qué era lo que se estaba haciendo, dijo muy tranquilo que lo que había era “unas obras accesorias para demostrar avance”. Ahí fue cuando salió el exalcalde Enrique Peñalosa a desmentirlo. “Está diciendo mentiras”, recalcó, señalando que las obras del metro quedaron contratadas en su administración. Le aclaró además que los bancos Mundial, Europeo de Inversiones e Interamericano de Desarrollo exigieron los estudios para financiarlo. A Gustavo Petro no le importa inventar mentiras para justificar su idea de que el metro sea subterráneo y no elevado.

Una de las mentiras que viene repitiendo Gustavo Petro es la referente a la baja en los precios de los artículos de primera necesidad. En cualquier foro, el Presidente dice que se está controlando la inflación. Argumenta que los precios de los artículos de la canasta familiar están a la baja. Esta es una gran mentira. La leche, que estaba a 2.300 pesos la bolsa, no ha bajado de los 4.500 pesos a que llegó en los últimos meses; la carne de res, que estaba a 20.000 pesos el kilo, no ha bajado de los 40.000 que hoy cuesta; el bloque de quesillo tajado, que valía 19.000 pesos, hoy está a 45.000; el aceite de cocina de 3.000 ml, que costaba 19.000 pesos, hoy cuesta 38.000. Y así cientos de artículos de consumo popular. ¿No es una gran mentira decir que el costo de vida está bajando cuando no es así?

La mentira más grande de Gustavo Petro fue la del cese del fuego con el Eln, que anunció el 31 de diciembre de 2022. Tuvo que salir a desmentirlo el propio jefe del grupo guerrillero. Hablemos ahora de algo que, aunque no es una mentira, sí es un asunto delicado. En el cierre del tercer ciclo de negociaciones en La Habana con el Eln, el 9 de junio, el primer mandatario hizo mención al fracaso de esos diálogos en el gobierno de Iván Duque. Dijo, palabras más, palabras menos, que no entendía cómo un presidente ordena a sus enviados levantarse de la mesa de negociación. ¿Se le olvidó que el 17 de enero de 2019 la agrupación guerrillera asesinó a veintidós jóvenes en la escuela General Santander? Aquí la pregunta es: ¿Petro levantará los diálogos si un grupo armado comete un magnicidio? Yo lo dudo.

JOSÉ MIGUEL ALZATE

(Lea todas las columnas de José Miguel Alzate en EL TIEMPO, aquí)