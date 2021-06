‘La Patria’: 100 años escribiendo la historia de Caldas

El 20 de junio de 1921 empezó a circular en Manizales un periódico de ocho páginas, sin fotografías, que surgió para impulsar la candidatura a la presidencia de la República de Pedro Nel Ospina, candidato del Partido Conservador. Francisco José Ocampo, un abogado con prestancia social, tuvo la idea de fundarlo no solo para defender los postulados ideológicos de este partido, sino para impulsar desde sus páginas el progreso de un departamento que había sido creado dieciséis años atrás, el 11 de abril de 1905, en la presidencia del general Rafael Reyes. Aunque desde el 3 de octubre de 1914 circulaba en la ciudad el diario Renacimiento, el nuevo medio de comunicación llegaba para abrirles espacio a la expresión de sus ideas a ciudadanos con inquietudes intelectuales.

Al nuevo periódico se le puso como nombre La Patria. En su primera nota editorial, Francisco José Ocampo, su fundador, que era un hombre con inquietud mental, expuso con claridad cuáles eran los objetivos que se buscaban con su salida a circulación. En una nota de primera página, titulada ‘Propósitos’, dijo que llegaba para defender la candidatura de Pedro Nel Ospina a la presidencia. Aclaró, sin embargo, que aunque surgía como un vehículo doctrinario al servicio de un partido político, sus miras estaban puestas en la comunidad y, sobre todo, en la defensa de los intereses del recién creado departamento de Caldas. Desde entonces, este diario que el pasado 20 de junio cumplió cien años de existencia ha cumplido con su propósito de ser el vocero de la región cafetera.



La historia de Caldas se ha escrito en las páginas de La Patria. Antes de la llegada a Manizales del ferrocarril, que ocurrió en diciembre de 1927, cuando el primer tren llegó arrastrado por la locomotora Zapata, La Patria se convirtió en la abanderada de esta obra. En la primera edición, del 20 de junio de 1921, ya hablaba sobre la necesidad que tenía la región de consolidar este sistema de transporte. Como desde agosto de 1915, cuando empezó la construcción del Ferrocarril de Caldas, se venía trabajando para traerlo a Manizales, el periódico tomó la vocería para que el sueño de tener el servicio férreo en la ciudad se hiciera realidad. El periódico que en 1940 fuera adquirido por José Restrepo Restrepo celebró el acontecimiento. Y alzó también la voz cuando en 1959 se levantaron los rieles.



El compromiso de La Patria con el desarrollo de Caldas se sintió también con la segunda obra que entonces representaba para el departamento un paso importante en su progreso: el cable aéreo Manizales-Mariquita. Era una obra indispensable para sacar la producción cafetera hasta el puerto de Honda. La arriería por el viejo camino de La Elvira no garantizaba la llegada a tiempo de los sacos de café. Fue ahí cuando se pensó en la necesidad de este sistema de transporte. Ocho meses después de haber salido la primera edición del periódico, el 2 de febrero de 1922, se inauguró el cable aéreo. Durante esos ocho meses, de manera constante, La Patria hizo sentir la necesidad de agilizar los trabajos. Su construcción se había iniciado el 2 de septiembre de 1913. Se temía que la obra pudiera paralizarse.



La Patria lleva cien años escribiendo la historia de Caldas. Es, por lo tanto, el medio de consulta para los historiadores que investigan el pasado del departamento para informarse de cómo ha sido su desarrollo. En sus páginas han quedado consignados los procesos que Caldas ha vivido para consolidarse como un ente territorial con proyección futurista. Registró no solo la apertura de carreteras que la comunicaron con el resto del país, sino cómo la producción cafetera ha sido un factor importante para alcanzar el desarrollo. En este sentido, La Patria ha sido el vocero más autorizado del gremio. Han sido también preocupaciones suyas la construcción de la plaza de toros, la conexión aérea de Manizales, el mejoramiento de las vías de comunicación y la consolidación de la capital como centro universitario.



¿Se habrá quedado algún suceso relevante en la historia de Caldas sin su registro en las páginas de La Patria? No. El periódico siempre ha estado atento a lo que en el departamento se hace. Nunca ha sido ajeno a las preocupaciones de los municipios. Ha estado siempre ahí, hablando de las obras de infraestructura que se necesitan, reclamándole al Gobierno Nacional atención a sus problemas, sentando su voz de protesta por las injusticias con la región, denunciando los actos de corrupción, mostrando con orgullo nuestros valores, diciéndole a Colombia que aquí hay una raza pujante que no se amilanó ante la erupción del nevado del Ruiz. Caldas se sobrepuso a las dificultades para ser hoy un departamento pujante, con una industria sólida. La Patria ha sido la notaria de su devenir histórico.



JOSÉ MIGUEL ALZATE