La novela ‘Sol marchito’: ¿memoria de la guerra de 1876?

El proceso investigativo para escribir una novela sobre un suceso que haya marcado a Colombia es complejo. Recrear literariamente un hecho que tiene connotaciones históricas es volver la mirada al pasado para saber qué sucedió en una época determinada. Si quiere darle sustento literario, el escritor debe tener claros en su cerebro, bien investigados, con fechas exactas y nombres precisos, sin tergiversar la historia, los hechos que va a narrar. Y debe narrarlos combinando ficción con realidad. En este sentido, el novelista tiene licencias que no tiene el historiador. Esto le permite jugar con la historia, contándola con gracia. Es lo que hace en Sol marchito Álvaro Medina Amarís, escritor nacido en Barranquilla, reconocido como uno de los grandes críticos de arte que tiene Colombia.

En esta novela publicada por Planeta se narra con minuciosidad en los detalles cómo fue esa guerra que se desató el 9 de julio de 1876, cuando el Partido Conservador se convirtió en guerrilla para intentar derrocar el gobierno radical de Aquileo Parra, que era anticlerical. Este presidente, que asumió el poder el 1 de abril de 1876, declaró “perturbado el orden público federal” para hacerle frente a una confrontación armada que finalizó el 25 de mayo de 1877. Una contienda que tuvo carácter político-religioso toda vez que el Gobierno no estaba de acuerdo con la educación impartida por la Iglesia católica. El país tenía entonces el nombre de Estados Unidos de Colombia, estaba dividido en nueve Estados Soberanos y era regido por la Constitución de 1863.

Sol marchito es una novela novedosa en su estructura. Álvaro Medina Amarís no recurre al narrador omnisciente ni en tercera persona para contar cómo se desató esa guerra que dejó 5.721 muertos. El autor utiliza la voz de un padre que le cuenta a su hijo pormenores de este enfrentamiento. Se llama Antonio Ñungo, un hombre que en la guerra de los Mil Días participó en la Batalla de Palonegro, donde alcanzó el grado de general. Es hijo de Delio Ñungo, un poeta de alto vuelo que fue amigo personal de José Asunción Silva, Rafael Pombo, José María Vargas Vila y Miguel Antonio Caro. Desde luego, el personaje es imaginario. Como lo es el ataque a la hacienda La Tabita el 1 de octubre de 1876. Delio Ñungo estuvo poseído por un ser maligno y, para liberarlo, un sacerdote tuvo que hacerle un exorcismo.

Este personaje fue asesinado en la hacienda La Tabita. Así se lo dice el narrador a su hijo: “Los bellacos le apuntaron a su abuelo, dispararon y le abrieron cuatro orificios con una sola bala”. Lo mataron porque el gobierno de Aquileo Parra lo acusó de tener contactos clandestinos con Luis León, que dirigía la guerrilla conservadora. De este hecho que produjo dolor en el alma de Antonio Ñungo, el hijo, parte la narración de una guerra que abrió el camino a la Regeneración, el movimiento que años después llevó al poder a Rafael Núñez e hizo posible la promulgación de la Constitución de 1886, que ordenó una nueva división política del país, dándoles vida a los departamentos. Antonio Ñungo se incorporó a los regimientos revolucionarios del general Manuel Briceño.

En Sol marchito Álvaro Medina Amarís revela hechos que no han trascendido en la historia de Colombia. Como el que cuenta en la página 89, donde dice que entre Aquileo Parra y Rafael Núñez existió una enemistad tan grande que, después de la proclamación del primero por parte del Congreso como presidente de Colombia en 1876, el segundo se retiraba de cualquier sitio a donde este llegara. O aquel donde dice que antes de iniciarse esta guerra se dejó de escuchar el eco de las doce campanadas de las iglesias a medianoche y, en cambio, empezaron a sentirse por La Candelaria los cascos de tres jinetes que recorrían las calles disparando salvas de escopeta. Los tres hombres, montados en caballos, incitaban a la población a la venganza e invitaban a cometer actos sacrílegos en las iglesias.

Los relatos que en la novela se hacen sobre las batallas de Los Chancos y Las Garrapatas, que ocurrieron el 31 de agosto y el 20 de noviembre de 1876, respectivamente, muestran a un escritor disciplinado, que investiga a profundidad los hechos que narra. Sobre la primera, el narrador le cuenta a su hijo Delio Antonio que en seis horas el ejército liberal mató a ochocientos hombres de la guerrilla conservadora, y que el total de muertos fueron 1.300, mientras en la segunda ascendieron a 1.490. Después de estos enfrentamientos se aceptó una tregua propuesta por el general Santos Acosta. Antonio Ñungo afirma que en esta batalla no hubo vencedores ni vencidos. Las descripciones de los lugares son verosímiles, y ponen de presente el talento narrativo de Álvaro Medina Amarís.

Antonio Ñungo, el personaje narrador, es un hombre de convicciones religiosas, lector apasionado de El Cid Campeador, que se alista en la guerrilla del general Manuel Briceño no solo para vengar la muerte de su padre, buscando el derrocamiento del gobierno de Aquileo Parra, sino para defender los principios católicos que le inculcaron desde niño y, además, buscar que el nombre de quien le dio la vida no muera en el olvido. Es un creyente en Dios a quien le toca vivir momentos difíciles, que lucha por rescatar los poemas de su padre porque para él fue “el más grande poeta de la lengua castellana nacido en el nuevo continente”. Esto se lo dice con orgullo a su hijo Delio Antonio en esa larga charla donde el muchacho no lo interrumpe porque está encantado con la historia que el papá le cuenta.

Álvaro Medina maneja un estilo literario tan exquisito, de tanta calidad narrativa, con un dominio tan grande de la sintaxis, con tantos detalles en la narración y tan lleno de datos históricos que la lectura del libro no cansa. El contexto histórico le permite explayarse en la exposición con gran soltura idiomática. Los saltos en el tiempo mantienen el hilo conductor sin que el interés del lector decaiga. Un lenguaje claro, conciso, brillante, conduce al lector por una época de enfrentamientos armados. Luis Carlos Muñoz, que fue profesor de la Universidad Javeriana, dice que de 59 guerras civiles que hubo en ese tiempo la historia solo registra nueve. Sol marchito es un retrato político del siglo XIX, donde se descubre que no hemos podido superar la intransigencia. Una novela que debe leerse para entender la historia de Colombia.

JOSÉ MIGUEL ALZATE

