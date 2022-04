La máquina de la memoria: nuevo libro sobre García Márquez

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, me ha hecho llegar el libro que esa institución cultural de Cartagena publicó en formato digital para conmemorar los noventa y cinco años del nacimiento de Gabriel García Márquez. Se titula ‘La máquina de la memoria’. Es una obra donde se recogen textos de Orlando Oliveros sobre el autor de ‘Cien años de soledad’ y, además, entrevistas a destacadas figuras de la literatura de varios países, donde expresan sus conceptos sobre el único colombiano universal.

Es bueno recordar que el hijo del telegrafista de Aracataca nació el 6 de marzo de 1927, a las nueve de la mañana, un domingo en que caía sobre el pueblo un aguacero torrencial, según lo dice Dasso Saldivar en ‘El viaje a la semilla’, y que falleció en Ciudad de México el 14 de abril de 2014, un Jueves Santo.



Debo decir que soy autor de ‘Para conocer a García Márquez’, un libro que lleva en Colombia cinco ediciones y cerca de diez mil ejemplares vendidos, incluida la edición de tres mil ejemplares adquiridos por el Ministerio de Cultura para ser entregados a todas las bibliotecas públicas del país. Llevar más de cuarenta y siete años dedicados al estudio de la obra del genio colombiano que en 1982 obtuvo el Premio Nobel de Literatura hace que todo texto que sobre él se escriba me interese. En cada nuevo libro que sobre la obra de Gabriel García Márquez se publica encuentro análisis interesantes sobre su trabajo y, sobre todo, aproximaciones novedosas a sus personajes. En ‘La máquina de la memoria’ hay textos que son una revelación para un estudioso de su narrativa.



Se escribe tanto sobre Gabriel García Márquez que a veces se deben acumular sobre la mesa de noche algunos textos en espera de disponibilidad de tiempo para leerlos. Sin embargo, hay libros que, por el encanto de la prosa, por la pulcritud del estilo, por la limpidez del lenguaje y por los detalles que revelan sobre su narrativa, deben leerse de inmediato. Eso ocurre con ‘La máquina de la memoria’. Es lo mismo que sucede con ‘Gabo y Mercedes: una despedida’, de Gonzalo García Barcha, el hijo del escritor. Este último es una crónica literaria muy bien escrita sobre la angustia de una familia al ver que el final del padre se acerca de manera inexorable. El primero recurre a detalles argumentales de ‘Cien años de soledad’ para revelar algunas constantes en la obra de García Márquez.



Hablemos de las entrevistas que Orlando Oliveros les hace a destacadas figuras de las letras. Pasan por las 219 páginas de este libro una pléyade de escritores que exaltan el trabajo literario de García Márquez. Están ahí, contando lo que significó para ellos la lectura de ‘Cien años de soledad’, el poeta chileno Raúl Zurita, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el cubano Leonardo Padura y los colombianos Juan Gabriel Vásquez, William Ospina, Pablo Montoya, Juan Gossaín y Piedad Bonnet. Todos coinciden en señalar que en la lectura de ‘Cien años de soledad’ descubrieron el talento de un escritor que supo interpretar a América Latina, que le mostró al mundo que ocupábamos un lugar en el concierto mundial y que logró que en Europa nos miraran como un continente para descubrir en materia literaria.



¿Qué dicen sobre el inmenso escritor los autores arriba mencionados? Nada que no sea verdad. Leonardo Padura sostiene que es un patrimonio que le pertenece a toda América Latina. Pablo Montoya, por su parte, dice que logró oxigenar la literatura del continente, especialmente la colombiana. William Ospina, de otro lado, señala: “No era un hombre de largos discursos, ni de grandes disertaciones. Pero sí era alguien muy ocurrente”. Juan Gossaín cuenta que lo conoció la tarde en que asistió al estreno de la película ‘Tiempo de Morir’ en un teatro al aire libre de Cartagena. Juan Gabriel Vásquez indica: “El legado de García Márquez va mucho más allá del realismo mágico”. Y Piedad Bonnet dice que era un poeta con un gran sentido musical, que supo llevar a su prosa. Todos señalan que es el más grande escritor que ha dado este continente.



‘La máquina de la memoria’ está estructurado en dos partes. La primera, que se llama Contando a Gabo, hace mención a escenas en el argumento de ‘Cien años de soledad’. Orlando Oliveros habla sobre las obsesiones del escritor llevadas a la literatura. Por ejemplo, las pesadillas. El autor es claro al decir que “la gran diferencia entre Gabriel García Márquez y los demás era que cuando tenía una pesadilla su mayor deseo no era despertar sino escribir”. Pone como ejemplo cuando escribió ‘La siesta del fauno’, que nunca fue publicado. Este cuento, según lo narra García Márquez en ‘Vivir para contarla’, fue producto de una pesadilla que tuvo cuando vivía en una pensión de la calle Florián, en Bogotá. La segunda se titula ‘Conversando sobre Gabo’. Son las charlas con los escritores arriba citados.



En el capítulo 'El señor de las pesadillas', es donde mejor está descrito ese extraño peso sobre el cuerpo que el Diccionario de la Lengua Española define como un “sueño angustioso y tenaz”, que produce “opresión en el corazón y dificultad de respirar”. Según el autor de este libro, García Márquez tenía pesadillas constantes. Y las llevaba a la literatura. En ‘El otoño del patriarca’ el dictador tiene una pesadilla: siente que “hombres pálidos de levitas grises lo apuñalan con cuchillos de carnicero”. Alguien dijo que el escritor le contó a un amigo que había tenido una pesadilla en ese sentido. Orlando Oliveros escribió: “Quienes durmieron alguna vez a su lado y lo escucharon gritar despavorido por las imágenes de un mal sueño, aprendieron con el tiempo que no debían interrumpirlo” porque eran pesadillas.



‘La máquina de la memoria’ es un libro que permite conocer más al hombre que puso en alto el nombre de Colombia en los círculos académicos del mundo, al creador de las mariposas amarillas, al escritor que con su maravillosa pluma conquistó millones de lectores en todo el planeta. En una buena prosa se revelan hechos desconocidos de la vida de un colombiano que renunció a ser abogado para convertirse en el escritor más importante de habla hispana después de Cervantes Saavedra. Eligio García Márquez, hermano del escritor, dijo en ‘Tras las claves de Melquiades’ (2001) que sobre él se habían publicado, hasta esa fecha, más de setecientos libros. Hoy la cifra supera en más de trescientos ese número.



‘Cien años de soledad’ ha vendido más de cincuenta millones de ejemplares, y ha sido traducido a más de cuarenta idiomas.



JOSÉ MIGUEL ALZATE



