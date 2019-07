La historia de Colombia contada en 324 páginas

Cualquiera podría pensar que para contar la historia de Colombia desde antes del descubrimiento de América hasta nuestros días no son suficientes 324 páginas. Si para contar la historia de una ciudad como Bogotá se han escrito libros de más de 500 páginas, se deduciría que en uno de 324 no se puede contar la historia completa de un país. Sin embargo, Jorge Orlando Melo logró sintetizar en este número de páginas nuestra historia desde los años antes de Cristo hasta los tiempos recientes. En ‘Historia mínima de Colombia’, su más reciente libro, el escritor antioqueño habla sobre los fenómenos sociales, políticos y económicos que ha vivido Colombia desde que los españoles llegaron después del viaje de Cristóbal Colón en 1492 para someter a las tribus indígenas que desde tiempos remotos habitaban estas tierras.



El libro se inicia con un recuento de cómo eran estas tierras por los tiempos en que llegaron los primeros pobladores, que el escritor ubica entre los años 14000 y 12000 antes de nuestra era. Dice que eran descendientes de habitantes del norte de Asia que pasaron por el estrecho de Bering en un momento más frío que el actual, “cuando los glaciares eran inmensos y el mar, mucho más bajo”. Estos primeros pobladores ocuparon las planicies de la costa Atlántica para luego llegar a las altiplanicies de la cordillera Oriental. Jorge Orlando Melo afirma que existen pruebas de su presencia en este territorio entre los años 10000 y 7000 a. C. Argumenta que vestigios de su existencia fueron hallados en “las cuevas de El Abra y el Tequendama y en Tibitó, en la sábana de Bogotá”.

¿Tuvo pobladores el territorio que hoy es Colombia entre los años 18000 y 12000 a. C.? Claro que sí. Sin embargo, Henao y Arrubla nos enseñaron la historia como si hubieran llegado pocos siglos antes del viaje de Cristóbal Colón. Jorge Orlando Melo asegura que durante esos años llegaron los primeros pobladores. Así lo sustenta: “Es posible que algunos hayan viajado por las costas del Pacífico hasta el sur del continente y otros hayan cruzado más despacio el istmo de Panamá por las playas del norte”. Lo que uno se pregunta es: ‘¿cómo hicieron estos hombres para llegar desde tan lejos si para entonces no existía ningún medio de transporte?’ La aseveración del historiador se confirma con el descubrimiento en el parque de Chiribiquete de figuras rupestres que datan de los años 10000 a 7000 a. C.



Los datos anteriores tienen, desde luego, un inmenso valor histórico. Pero la esencia del libro ‘Historia mínima de Colombia’ está en la forma como el autor aborda nuestra historia desde la época del descubrimiento de América hasta nuestros días. El primer dato importante que aquí se revela nos lleva a confirmar que durante la conquista, lo que los españoles cometieron fue una masacre. Jorge Orlando Melo afirma que en el año 1500, cuando empezaron a llegar a nuestro territorio, aquí había cinco millones de indígenas. Fue cuando Alonso de Ojeda llegó a La Guajira. Este número de habitantes se redujo en el año 1560 a 1.200.000. Y setenta años más tarde, en 1630, a 600.000. Era tanta la disminución de la población que en 1517, Carlos V autorizó la llegada de esclavos africanos.



Sobre la época de la conquista son valiosos los datos que aporta el libro de Jorge Orlando Melo. Dice, por ejemplo, que entre 1503 y 1509, el descubrimiento convirtió la costa Atlántica en un espacio de esclavización y saqueo autorizado de sus riquezas. También cuenta cómo se presentó el primer acto de canibalismo. Fue cuando Juan de la Cosa llegó con sus hombres al norte de Cartagena. Al encontrar el terreno abandonado, ordenó matar un indio y luego asarlo para comer su carne. Algunos relatos de los cronistas de indias señalan que en El Darién, los conquistadores asaban a los prisioneros “o los hacían despedazar por sus perros”. Ante estos hechos brutales, Fray Bartolomé de las Casas le solicitó al rey que frenara con su autoridad estos actos.



Cuando escribe sobre las luchas de la independencia, Jorge Orlando Melo exhibe su formación como historiador. No permite que se le encasille como simple relator de hechos. Va más allá de los sucesos que cuenta. Y explica con claridad cuáles fueron sus antecedentes. Los sintetiza en tres hechos históricos: la creación de los Estados Unidos de América en 1776, la Revolución francesa de 1789 y la publicación de ‘Los Derechos del Hombre’ por Antonio Nariño en 1794. También dice que influyó el movimiento comunero de 1781 liderado por José Antonio Galán, y la publicación del ‘Memorial de agravios’ por Camilo Torres. Bolívar organizó el ejército libertador motivado por estos hechos. Supo de ellos a los 22 años de edad, antes de jurar en el monte Sacro liberarnos del yugo español.



Jorge Orlando Melo analiza en este libro las constituciones que han regido a Colombia. El Congreso de Angostura, reunido el 15 de febrero de 1819, que expidió la Ley Fundamental, fue el primer paso para redactar una constitución. Allí se creó la Gran Colombia. De ella hizo parte, hasta 1929, Venezuela. Al año siguiente se retiró Ecuador. Esto originó la creación de la Nueva Granada el 10 de noviembre de 1831. La primera constitución fue la expedida en Cúcuta en 1821, que creó un gobierno republicano, donde los ciudadanos elegían a sus autoridades. Esta constitución fue anulada por Bolívar en 1828, después de declararse dictador, debido al fracaso de la Gran Convención de Ocaña de 1828, de donde sus delegados se retiraron para no acolitar las ideas de los santanderistas.



En ‘Historia mínima de Colombia’ se analiza cómo los encomenderos se hicieron a la propiedad de la tierra, la transformación del país con la Constitución de 1886, la violencia política de los años cincuenta y la alternación de los partidos en el poder con el Frente Nacional. Explica cómo se le reconocieron a la mujer sus derechos, cuál fue el impacto que tuvo el cultivo del café en nuestro desarrollo, cómo se produjo la colonización antioqueña y por qué se fortalecieron los grupos alzados en armas. Dice cómo en los años ochenta, el narcotráfico trastrocó los valores en la sociedad. Y analiza de manera imparcial los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y el largo proceso para lograr la desmovilización de las Farc en el mandato de Juan Manuel Santos. Un libro indispensable para conocer cómo se formó nuestro país.