No llamaría la atención la frase que sirve de título a esta columna si hubiera sido pronunciada por el presidente de la junta de acción comunal del barrio Lucero Alto, en el sur de la capital de la República.

El líder la pronunciaría para decirles a sus compañeros que antes de entregar la presidencia de la junta quiere darse su última jugadita de tejo en la cancha comunal del barrio. La habría dicho no en la sede de la junta de acción comunal, antes de entregar esa dignidad, sino en la propia cancha después de celebrar con unas cervezas el haber tenido el honor de llevar la representación de la comunidad. Y como se encontraba en un sitio público, sin micrófonos a su alcance, no tendría la obligación de explicar qué era lo que había querido decir. Algo muy diferente a lo que hizo Ernesto Macías.



Que una frase como esta salga de la boca del presidente del Senado de la República horas antes de hacer entrega de esa dignidad tiene connotación política. Expresada así, de la forma como lo hizo, creyendo que tenía el micrófono cerrado, esa frase tiene veneno. Y dicha por quien está en la obligación de garantizarle a la oposición los espacios para ejercer su derecho a la réplica es un desafuero que muestra la mente estrecha de un hombre que no respeta el pensamiento de la oposición. Esta es una actitud sesgada de un servidor público que, para congraciarse con el Presidente de la República, busca no incomodarlo escuchando un discurso donde se va a cuestionar su informe al Congreso con motivo de la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias.



Con su expresión “Esta es mi última jugadita como presidente” quedó muy mal ante el país el señor Ernesto Macías. Lanzar en el recinto del Senado esta frase debe calificarse como falta de diplomacia. Al bachiller que hasta el pasado sábado fungió como presidente de esa corporación pública le faltó tacto político. No pensar que al decirlo alguien podría escucharlo es un infantilismo. Más grave aun cuando revela que va a declarar un receso de diez minutos antes de que la oposición haga uso de su derecho, solo para que el señor Presidente no pueda escuchar el discurso. Esto no es solo una falta de respeto contra los colombianos, sino una forma de coartar la libertad de expresión. El estatuto de la oposición consagró el derecho a la réplica, y este debe respetarse.



¿Qué se puede esperar de un congresista que el día en que asumió su dignidad como presidente del Senado de la República pronunció un discurso que la opinión publica calificó como fuera de contexto por sus críticas al gobierno saliente? La sensación que dejó la pronunciación de esa frase desafortunada es que el señor Macías no tiene espíritu abierto al ejercicio democrático, donde todas las vertientes políticas tienen derecho al uso de la palabra en el momento oportuno. Privar al presidente Iván Duque de escuchar el discurso de la oposición es cerrarle las puertas a la libre expresión de las ideas. No permitirle que escuchara las opiniones de los opositores a su gobierno es un acto que muestra la poca tolerancia del servidor público hacia quienes piensan distinto de él.



Ernesto Macías entregó su dignidad como presidente del Senado de la misma forma como la recibió: levantando vientos por unas palabras pronunciadas sin respeto para con quienes ejercen la oposición. Si en la primera oportunidad hizo un malintencionado inventario sobre el país que en su concepto entregó Juan Manuel Santos, en esta demostró que es una persona a quien no le importa pisotear los derechos de los demás con tal de quedar bien con su jefe político. Macías no entiende que uno de los principios de la democracia es ofrecerle a la oposición espacios para expresar libremente su pensamiento, sin recurrir a tretas para impedir que se escuchen sus reclamos. Su actuación debe llenarlo de vergüenza. Demostró que siente odio por quienes tienen ideas distintas sobre el ejercicio del poder.



Fueron varios los intentos de Macías por torpedear las intervenciones de los opositores. Se recuerdan el del día en que levantó la sesión para impedir que Jorge Enrique Robledo hablara contra el fiscal Néstor Humberto Martínez por los sobornos de Odebrecht, y la vez que a una estudiante de la Universidad Nacional le cortó su intervención cuando hablaba sobre el paro universitario. El exceso más grave fue cuando, para tratar de que las objeciones a la JEP fueran aprobadas, interpuso una tutela porque en su concepto la Cámara de Representantes no podía pronunciarse antes que el Senado. Y como para cerrar con críticas su gestión, en un acto de lambonería no digno de un presidente del Senado, descubrió en el recinto una placa en honor de Álvaro Uribe Vélez. Una típica expresión de idolatría por su jefe, prohibida por la ley.



JOSÉ MIGUEL ALZATE