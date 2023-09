La frase que sirve de título a esta columna la escuché en el interior de un Transmilenio que circulaba por la avenida Caracas, antes de llegar a la avenida Chile. Se dijo en el momento en que el articulado se detuvo en la estación de ese sector de la capital de la República. Dos señoras, que iban sentadas en el puesto que queda después del fuelle giratorio, hablaban sobre lo que estaba ocurriendo en el país. En una conversación sobre asuntos políticos, decían que lo que estábamos viviendo desde que Gustavo Petro asumió como presidente era preocupante. Argumentaban que nunca antes Colombia había vivido en medio de tanta incertidumbre. Fue ahí cuando la señora que iba al lado de la ventanilla le dijo a la otra: “¡Dios mío bendito! ¿Hacia dónde va Colombia?”.

(También le puede interesar: El amor en la poesía de Basilio Rodríguez Cañada)



Desde el puesto donde iba sentada, la señora que pronunció la frase vio cómo, frente al semáforo de la calle 72, dos hombres que iban en una moto atracaban un vehículo. Rompiéndole el vidrio de la ventanilla, obligaron al conductor a que les entregara el celular y un portátil. “Mire no más esta inseguridad: atracan en cualquier sitio”, dijo la señora, mostrándole a su interlocutora, asombrada, la escena que acababa de ver. “¿Petro es culpable de la inseguridad que azota a Bogotá?”, le preguntó la amiga. La señora, que lucía unas gafas grandes de marco dorado, le contestó: “Puede que en Bogotá no, pero en el resto del país, sí. Porque no le permite a la Fuerza Pública combatir a los grupos armados. Por esta razón se pasean tranquilos por las calles de los pueblos donde tienen influencia”.

En otra ciudad, volví a escuchar a una persona que se quejaba ante un amigo sobre la situación del país. Fue en Manizales. Un señor que lucía una chaqueta negra, de cuero, cuyo pelo ‘ya pintaba algunas canas’, le decía a otro: “¡Dios mío bendito! ¿Hacia dónde va Colombia?”. El otro, sorprendido con la pregunta, le contestó: “Hacia el abismo”. Entonces se centraron en un diálogo sobre lo que venía haciendo el presidente Gustavo Petro. El primero dijo que cómo era posible que nombrara como gestor de paz a un delincuente de la talla de Salvatore Mancuso, un hombre con 38.000 procesos en la justicia colombiana, que como jefe paramilitar ordenó miles de asesinatos. El amigo le respondió: “Es que a este Gobierno le gusta tratar con guante de seda a los delincuentes”.

El hombre de la chaqueta negra sacó del bolsillo de la camisa un recorte de periódico y, mostrándoselo al amigo, le dijo: “Escuche esto“. Entonces empezó a leerle estas palabras que pronuncio Gustavo Petro: “También los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana”. Llevándose las manos a la cara, como mostrando preocupación, el hombre que andaba en mangas de camisa contestó: “Esa fue la promesa que les hicieron su hermano Juan Fernando y el actual comisionado de paz, Danilo Rueda, cuando los visitaron en La Picota para proponerles beneficios judiciales a través de un perdón social”. Eso sí, debían poner a su gente a votar por Gustavo Petro.

Hasta los jóvenes, esos que en la campaña mostraron tanta simpatía con Petro, vienen expresando su descontento con todo lo que ofrece como presidente. En Manizales, un muchacho que salía de la universidad se arrimó al paradero de las busetas de servicio urbano, por el sector de El Cable, para esperar la que lo llevaría a su destino. Iba acompañado de su novia. De pronto, abrazándola, le dijo: “Mira, mi amor, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Petro de darle un millón de pesos cada mes a los sicarios para que dejen de matar. ¿Tú crees que esa gente va a dejar de asesinar porque les den esa plata? ¡Olvídese! Vaca ladrona no olvida el portillo. Reciben la plata, pero siguen delinquiendo. No van a dejar de ganarse cinco millones de pesos en una vuelta para recibir un millón”.

En estos días le pregunté a un industrial bogotano qué opinaba de la paz total que pregona Gustavo Petro, y esto me contestó: “Recuerdo que en una entrevista que, durante la campaña, le hizo Vicky Dávila el hoy presidente de la República dijo: “La paz no se construye con hampones”. Y mire lo que está haciendo. La ley que busca descongestionar las cárceles les abre las puertas a delincuentes que han cometido delitos graves. Además, con la propuesta de darles un millón de pesos mensuales a 100.000 jóvenes, lo que Petro busca es crear lo que en Venezuela llaman los colectivos chavistas, para que salgan a contrarrestar las marchas en contra de su gobierno”. Luego agregó que las reformas que cursan en el congreso afectan la economía de las empresas. Más claro no podía hablar.

Hasta los jóvenes vienen expresando su descontento con todo lo que ofrece el presidente. FACEBOOK

TWITTER

¿Hacia dónde va Colombia? No se sabe. Petro hace lo que quiere y no le importa la opinión de los colombianos. Lo hizo con el nombramiento de Laura Sarabia como directora de Prosperidad Social: quiere blindarla en las investigaciones en su contra, en este cargo adquiere fuero constitucional porque su proceso pasa a la Corte Suprema de Justicia y no le importa que no tenga la formación para desempeñarlo. Si la Procuraduría la investiga, de ser hallada responsable en el caso del uso del polígrafo en contra de Marelbys Mesa, no la cobija el fallo de la Corte Interamericana porque no fue elegida por voto popular. El fallo disciplinario no será revisado por el Consejo de Estado, con este nombramiento queda con fuero especial ante la justicia. Sarabia debe saber mucho sobre él para callarla con este cargo.

“¡Dios mío bendito! ¿Hacia dónde va Colombia?” es una frase que refleja la preocupación de los colombianos ante las ideas de Gustavo Petro. Preocupación que se despierta ante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, donde señala que 339 municipios están en riesgo de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral por la presencia de grupos armados. También, por los discursos del presidente contra el empresariado colombiano, ese que produce el 80 % del producto interno bruto y genera el 74 % de los empleos formales. Además, por señalar a una clase social como la culpable de lo que le pasa al país, incitando a la lucha de clases. Lo dijo Alfredo Rangel: “Este es un Gobierno que vive en el mundo de las ilusiones ideológicas delirantes”.

JOSÉ MIGUEL ALZATE

(Lea todas las columnas de José Miguel Alzate en EL TIEMPO, aquí)