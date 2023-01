Despedida del 2022, bienvenida al 2023

En Colombia, el año 2022 estuvo marcado por dos hechos importantes. De un lado, una inflación que los economistas señalan que no se presentaba en el país desde hacía más de veinte años y, del otro, la elección de un presidente de izquierda que durante su campaña prometió un cambio profundo en el manejo del Estado. En el primer caso, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor, el Dane dio como cifra de inflación para el 2022 un 13,12 por ciento. En el segundo, la elección de Gustavo Petro causó incertidumbre por los cambios que anunció una vez asumió el cargo. A esto se suma que el dólar, que el 1.º de enero de ese año estaba a 3.891 pesos, sobrepasó los cinco mil. Un alza de 1.109 pesos. Estos casos deben analizarse. Son interesantes para establecer lo que puede ocurrir en el país durante el 2023.



¿Cómo despedir un año como el 2022, durante el cual los productos de la canasta familiar registraron alzas muy superiores a las que indicó el Dane en su informe sobre la inflación? Hay que decir que la cifra revelada es superior en 7,50 puntos porcentuales a la reportada por la entidad para el año 2021, cuando la inflación se ubicó en 5,62 por ciento. El Dane dijo que en el sector de los alimentos y las bebidas no alcohólicas los precios subieron un 27,81 por ciento. La pregunta es: ¿dónde compran los responsables de manejar estas estadísticas? ¿No saben que la papa alcanzó precios hasta de 11.000 pesos la cuartilla, después de que estuvo a 4.500? ¿Que la leche pasó de 2.300 pesos la bolsa a 4.200? ¿Que la carne subió de 22.000 pesos el kilo a casi 40.000? ¿Que el queso pasó de 4.000 la libra a 8.000?

¿Cómo darle la bienvenida a un año que va a estar marcado por una recesión económica? ¿Con optimismo? ¿Con esperanza? ¿Con alegría? ¿Confiados en que la situación mejore? Desde luego que sí. Pero también con temor por lo que pueda pasar si los precios no se estabilizan, y con incertidumbre frente a lo que ha dicho Gustavo Petro sobre las reformas que propone. Le damos la bienvenida al 2023 con preocupación. No sabemos qué va a pasar con la estabilidad institucional porque el presidente es un hombre impredecible. Hoy dice una cosa, y mañana otra. Petro prometió que gobernará cuatro años, pero nadie está seguro de que se sostenga en esa promesa. El temor es que en cualquier momento puede convocar una constituyente para reformar la Constitución, y quedarse en el poder.

En el 2022 sucedieron cosas que los colombianos no podemos olvidar. Como que el país enfrentó una polarización política que amenazó con convertir a Colombia en un polvorín si Gustavo Petro perdía las elecciones. Como candidato llegó a decir que no reconocería el triunfo de su contendor, y que sacaría a sus seguidores a la calle a protestar porque le robaron la presidencia. Para muchos, su triunfo en las elecciones presidenciales del 19 de junio fue un día de gloria. Para otros, como quien estas líneas escribe, fue una de las peores decisiones electorales en la historia del país. Todavía no sabemos a dónde nos va a llevar este gobierno con tanta improvisación y con tantas propuestas, algunas inviables, como el tren para unir a Barranquilla con Buenaventura.

Recibimos el 2023 con una mentira del presidente: el acuerdo con el Eln para un cese del fuego. Lo dijo la noche del 31 de diciembre. Y más demoró en decirlo que el grupo guerrillero en salir a contradecirlo. No le queda bien a un mandatario anunciar lo que no se ha acordado. Como tampoco le queda bien concederles la libertad a los integrantes de la primera línea, que paralizaron el país, causándole perdidas inmensas al aparato productivo; ni mucho menos ordenarle a la Fuerza Pública que no ataque los campamentos guerrilleros si hay menores de edad, por supuesto, en reclutamiento forzado. Es decir, puso a ‘vivir sabroso’ a los delincuentes porque ya no tienen de qué preocuparse: no van a ser bombardeados. Van a estar tranquilos en sus escondites.

La ola invernal durante el año 2022 fue una de las más graves en muchos años. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó que 149.645 familias sufrieron sus consecuencias. Hubo 2.707 eventos en 32 departamentos y 776 municipios, 205 colombianos fallecidos, 281 heridos, 53 desaparecidos y 496.226 personas afectadas. Es de esperar que otra tragedia como esta no la viva Colombia en este año. Es posible, también, de no corregirse la política petrolera, que el dólar supere el precio al que llegó en el 2022, y que la llegada de la inversión extranjera se resienta. Por todo lo aquí escrito, queremos que el 2023 sea un año diferente para Colombia. Dejamos atrás un 2022 difícil, pero tenemos la esperanza de que el 2023 sea distinto. No sabemos, sin embargo, qué nos espera con Gustavo Petro.

JOSÉ MIGUEL ALZATE

