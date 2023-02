En estos casi doscientos días que lleva Gustavo Petro al frente de los destinos del país, los colombianos hemos sido bombardeados con toda clase de propuestas, la mayoría de las veces populistas, por parte de un gobierno que quiere cambiarlo todo, acabando con lo que hay, sin medir los alcances que sus anuncios tienen para la estabilidad económica y, desde luego, para el crecimiento. Cada que el Presidente y las ministras Corcho y Vélez hablan, crean incertidumbre en la opinión pública. Debido a esto, el pesimismo cunde. Cuando Irene Vélez dice, por ejemplo, que no se firmarán nuevos contratos de exploración petrolera, sus palabras producen un alza inmediata en el precio del dólar, que hoy vuelve a superar los cinco mil pesos. Esto ha originado un alza enorme en el valor de los insumos agropecuarios.



Asumir el manejo de la regulación de las tarifas de la energía eléctrica, quitándole esas funciones a la Creg, es preocupante. Los analistas dicen que esta decisión puede llevar a dos cosas: desestimular la inversión extranjera en proyectos generadores de energía y dejar al país expuesto a la posibilidad de un apagón. Lo que está demostrando el Presidente con esta determinación es que su carácter es autoritario. Petro no escucha las opiniones contrarias. Menos las ministras de Salud y Minas. Se hace lo que él ordena. Colombia ya vivió un apagón. Ahora amenaza con quitarle el respaldo de la Nación a obras de infraestructura en Bogotá si no se hace el metro subterráneo como él lo quiere. No le importa el retraso de ocho años en su construcción ni el sobreprecio de 18 billones de pesos.

Cuáles son las verdaderas intenciones de este gobierno? Este es el interrogante que generan las medidas tomadas por Gustavo Petro como primer mandatario. Ante sus propuestas, la incertidumbre crece. El Presidente no escucha a los técnicos en materia tan delicadas como la transición energética, la reforma de la salud, la reforma pensional y la ‘paz total’. El propio ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dijo que sus argumentos sobre la reforma de la salud no fueron tenidos en cuenta en el proyecto presentado a estudio del senado. Colombia tiene un buen sistema de atención en salud. En cobertura se pasó, en treinta años, de un 25 % a un 95 %. Pero Gustavo Petro no lo reconoce. Mientras dice que el sistema de salud en Colombia es de los peores del mundo, The Economist afirma que es de los mejores.

A los colombianos nos preocupa la actitud de la Fuerza Pública frente a los actores armados del conflicto. El gobierno de Gustavo Petro ha bajado la guardia frente a la criminalidad. Como escribió Mauricio Vargas en reciente columna en este diario, se está consintiendo a los malos en vez de proteger a la gente buena. No se está persiguiendo a la guerrilla. En su afán de consolidar un proceso de paz donde los delincuentes van a salir premiados, hacen lo que llaman operaciones militares no ofensivas. Cuando alguien les pidió a algunos miembros de las instituciones armadas, después de una cumbre en la fiscalía, explicar en qué consistía eso, respondieron: “En evitar que nos disparen”. Hemos visto a integrantes de grupos alzados en armas haciendo patrullaje en algunas poblaciones.

Los colombianos nos preguntamos, preocupados, ¿qué intenciones tiene este gobierno, a dónde quiere llevar a Colombia, cómo va a cumplir todo lo que ofrece? Algunas de sus propuestas producen rechazo. ¿Puede considerarse compromiso social darles a cien mil jóvenes un sueldo de un millón de pesos mensuales? Esta idea tiene otra finalidad. Y eso es lo que preocupa. El proyecto político de Petro está pensado a doce años. Él lo ha dicho. Necesita este tiempo para hacer los cambios que quiere. Entonces, en este esquema, los jóvenes podrían ser utilizados para conformar lo que en Venezuela llaman los Colectivos Chavistas y en Cuba los Comités de Defensa de la Revolución. Los van a ideologizar. Y serían el contrapeso a las manifestaciones de protesta contra su gobierno, que van a ser muchas.

El presidente muestra una intención de estructurar un modelo de gobierno donde el Estado se convierta en benefactor de la población vulnerable. Buscaría convertir a los ciudadanos en pobreza extrema en dependientes de los subsidios. Quiere tener un electorado amarrado. Alguna vez dijo que el pobre cuando deja de ser pobre se vuelve de derecha. Petro buscaría que la gente siga siendo pobre para poderla manipular con sus ayudas. Y convoca marchas para que lo apoyen. Pero las cosas no le están saliendo como él quiere. Solo 28.099 personas, en toda Colombia, atendieron su llamado para salir a marchar. En cambio, la marcha en contra de sus propuestas tuvo más de 47.000 participantes. Esto quiere decir que su convocatoria fue un fracaso. La gran mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con sus reformas.

