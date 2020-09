Una buena analista de la actualidad

Cuando a mis manos llegó el libro Crónicas de juegos y maquinaciones políticas, el nombre de su autora, Clara Inés Chávez, no me decía nada. El amigo que me lo regaló, Evelio Giraldo Ospina, que fuera corresponsal de este diario en Manizales y actual codirector, con Orlando Cadavid Correa, del periódico virtual Eje 21, me recomendó que lo leyera. “Léalo. Se sorprenderá con las posiciones independientes que asume la autora frente a la realidad nacional”, me dijo en tono optimista, como para convencerme de que valía la pena leerlo. Así las cosas, la primera sorpresa que me llevé al abrir sus páginas fue leer la hoja de vida de quien lo escribió, una mujer con una formación que, a decir verdad, pocas mujeres tienen en Colombia. “Con ese bagaje académico debe escribir bien” fue lo primero que pensé.



Es que uno como lector se sorprende al encontrar a una mujer que además de abogada egresada de la Universidad Santo Tomas de Aquino, es máster en Análisis Económicos, en Relaciones Internacionales y en Problemas Políticos Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Universidad de París. Además, es especialista en Derecho Comunitario y cursó un doctorado en Derecho y Gobernabilidad Global en la Universidad de Salamanca. Clara Inés Chávez fue consultora Internacional del Pnud en la República del Congo, y ha sido docente y conferencista en universidades colombianas y extranjeras. Como diplomática de carrera ejerció cargos en Chile, Belice, Haití y República Dominicana.



Con esta formación académica era de esperarse que del cerebro de Clara Inés Chávez brotara un buen libro. Y eso es Crónicas de juegos y maquinaciones políticas: un libro bien escrito, donde se maneja el lenguaje con mano de cirujano, con una prosa directa, que va al fondo de los problemas analizados y que conduce al lector de la mano para explicarle el porqué de los conflictos internacionales. En esta obra, la escritora bogotana demuestra que es una mujer estudiosa, conocedora de los temas que trata, que expone con fuerza intelectual sus argumentos. Esto se advierte cuando habla de la unión europea o cuando cuestiona la política internacional de Donald Trump. Aquí hace énfasis en que el manejo de las relaciones internacionales es prioritario para que un gobierno pueda alcanzar el crecimiento económico.



Clara Inés Chávez toca en este libro la realidad política nacional e internacional. Con la misma verticalidad con que critica la pérdida de liderazgo mundial de Estados Unidos como consecuencia de las salidas en falso de Trump, lo hace sobre el poco interés que ha puesto el gobierno de Iván Duque en la implementación de los acuerdos de La Habana. En el primer caso sostiene que Trump cometió un grave error al retirar a su país del Acuerdo de Kioto, sobre reducción de gases de efecto invernadero. Y en el segundo afirma que Duque centró su política exterior en la alineación con Estados Unidos y los problemas de Venezuela, sin darle la importancia que requieren las relaciones con los países europeos. Afirma que a esto obedecen los pronunciamientos de la comunidad europea sobre el país.



Consciente de que para garantizar una paz duradera el gobierno de Iván Duque debe respetar los acuerdos firmados en La Habana, Clara Inés Chávez analiza con objetividad lo que ha significado para Colombia la violencia y cómo el país puede avanzar hacia el desarrollo si pone por encima de los odios políticos la necesidad de construir una sociedad justa. El mensaje que la autora nos da es que, entre todos, debemos construir un país más tolerante. Un país donde la equidad social sea la herramienta para combatir la pobreza y la paz, un instrumento para garantizar el desarrollo armónico. Cuando afirma que Colombia es un Estado fallido en su papel de garante de la cohesión social está diciendo sin eufemismos que aquí no todos tienen acceso a los beneficios del Estado.



La autora de Crónicas de juegos y maquinaciones políticas se revela en este libro como una buena analista de la realidad política, social y económica del mundo. Todo porque demuestra compromiso con Colombia, profundidad en la exposición y sindéresis en el análisis. Los textos que conforman el libro son las columnas que durante varios años Clara Inés Chávez ha publicado en medios de comunicación nacionales y extranjeros, entre ellos Eje 21. En estos artículos, que tienen la impronta de una mujer que no traga entero, está explícita su preocupación por el futuro de Colombia, su dolor por la intolerancia que caracteriza a los colombianos y su condena a los políticos corruptos. Expresado todo en un lenguaje pulcro y, sobre todo, de fácil comprensión para el lector, porque está exento de academicismo.



José Miguel Alzate