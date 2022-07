Que lo que se escuchó en la JEP no lo vuelva a vivir Colombia

Lo que el país escuchó durante los tres días que duró la audiencia programada por la JEP para que las víctimas se vieran frente a frente con los victimarios no tiene nombre. Anegados en llanto, con el corazón sangrante, expresando su rabia, las víctimas hablaron desde ese dolor acumulado en el alma por los tratos inhumanos a los que fueron sometidos mientras estuvieron en poder del desmovilizado grupo guerrillero de las Farc. Quienes pudieron salvarse del oprobio vivido durante años, quienes se quedaron esperando a que sus seres queridos regresaran, quienes fueron amarrados con cadenas en lotes enrejados expresaron lo que sintieron al verse privados de la libertad. Estas fueron escenas que se quedaron en la mente de quienes escucharon esos relatos.

Colombia escuchó la voz de madres adoloridas por la pérdida de sus hijos, de esposas que quieren saber dónde están enterrados sus maridos, de familias que pagaron grandes sumas de dinero para que sus seres queridos fueran liberados. Quienes en un momento de su vida sufrieron la ausencia de un hijo que fue reclutado a la fuerza hablaron ante un auditorio integrado por personas que vieron cómo sus seres queridos eran secuestrados. Y sus voces retumbaron en el recinto porque pidieron justicia, porque les dijeron a sus victimarios que nos los perdonan, porque hicieron sentir su dolor como expresión de rechazo a la violencia que el grupo armado desató en sus regiones. Y obligaron a los otrora jefes guerrilleros a pedir perdón por tanto dolor causado.



Las voces que se dejaron escuchar durante esos tres días les dijeron a los entonces miembros del secretariado de las Farc que firmaron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos que no bastaba con el arrepentimiento. Y exigieron que con el reconocimiento del secuestro como uno de los delitos más atroces que cometió el grupo armado deben llegarles la verdad y la reparación. En este sentido, Menfis Molano, que habló en nombre de su familia como hija de un secuestrado, el señor Jesús Antonio Molano, plagiado el 8 de marzo de 2005 en el municipio de la Uribe, Meta, dijo que nunca ha habido por parte de las Farc intención de reparar a las víctimas. Ellos como familia siguen llevando tatuado en el alma el dolor por la desaparición de su padre.



En esta audiencia, que algunos calificaron como una puesta en escena con ensayos previos y acompañamiento psicológico, salió a relucir el sufrimiento de las víctimas en manos del grupo guerrillero. El policía César Augusto Lasso, que fue secuestrado junto con sesenta compañeros el 1.o de noviembre de 1998 en la llamada toma de Mitú, estrelló contra la mesa las cadenas con las que permaneció amarrado durante varios años. Luego, poniéndose de pie, rodeó con ellas su cuello. Quería, con este acto, recordarles a sus victimarios, que estaban al frente de él, esa humillación que sufrió con sus compañeros mientras estuvieron secuestrados. Dijo entonces: “Estas cadenas de la ignominia y la degradación, espero que no se repitan en el país”. Ese gesto de ponerse la cadena al cuello conmovió al auditorio.



Escuchar los testimonios de secuestrados como Sigifredo López, único sobreviviente de los doce diputados del Valle asesinados por las Farc; de Óscar Tulio Lizcano, que permaneció ocho años en poder del grupo guerrillero; de Vladimiro Bayona, padre de Alejandro Bayona, un estudiante universitario secuestrado el 28 de mayo de 2000 en Palmira, sirve para convencernos de que Colombia no puede volver a vivir una tragedia igual. Fue tan doloroso lo relatado que los exmiembros del secretariado no podían ocultar la vergüenza que sentían al estar expuestos ante sus víctimas. Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, se tapaba el rostro con las manos como expresando que no encontraba palabras para justificar lo que el grupo guerrillero había hecho.



Lo relatado en las tres audiencias en que las víctimas les exigieron a sus victimarios que les dijeran dónde están los cuerpos de sus seres queridos, los colombianos ya lo habíamos escuchado a través de los medios de comunicación. Los sufrimientos de Ingrid Betancourt, la tristeza de Óscar Tulio Lizcano, las lágrimas de los familiares de los diputados del Valle, el dolor de un niño al enterarse de que su padre fue asesinado por la espalda cuando intentó huir de ese calvario que estaba viviendo son relatos que los colombianos no quisiéramos volver a escuchar. Aunque varias de las víctimas dijeron que habían perdonado a los integrantes del hoy partido Comunes por el golpe infligido a sus familias, siempre llevarán en su mente el recuerdo de ese momento en que sus seres queridos fueron arrancados de su lado



JOSÉ MIGUEL ALZATE



