Carrasquilla debería renunciar

Seguí con atención el debate que en el Senado de la República promovió el senador Jorge Enrique Robledo contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pienso que, como yo, fueron muchos los colombianos que estuvieron atentos al desarrollo de un debate que, para utilizar la frase de Álvaro Uribe sobre el discurso de Ernesto Macías cuando le dio posesión a Iván Duque, era necesario. El país necesitaba saber si las denuncias del periodista Daniel Coronell en la revista ‘Semana’ sobre la forma como 117 municipios se empobrecieron por culpa del alto funcionario tendrían algún efecto. Esta fue la razón por la cual miles de colombianos siguieron con interés un debate que tenía como objetivo proponer una moción de censura contra el ministro.

Hay que empezar hablando sobre la intervención del senador citante, Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. El líder de izquierda llegó al debate bien documentado, con información relevante sobre las actuaciones de Alberto Carrasquilla, dispuesto a convencer a los senadores de que el alto funcionario debe ser removido del cargo. En parte, Robledo expuso los mismos enjuiciamientos que publicó en su columna Daniel Coronell. Pero con un as bajo la manga: la comunicación que recibió de una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda, donde le dice que cuando estuvo como asesor del interventor de Saludcoop el ministro no cumplió el contrato que por 139 millones de pesos había firmado con Guillermo Grosso.



La revelación hecha por Jorge Enrique Robledo le dio otra dimensión al debate. Sobre todo porque allí se dejó claro cómo muchos funcionarios que manejan temas sensibles para el país pasan esa puerta giratoria que conduce de lo público a lo privado, que beneficia a los últimos. Desde luego, Alberto Carrasquilla no es el único en hacerlo. Son muchos los funcionarios al servicio del Estado que cuando se retiran pasan a ocupar puestos en la empresa privada. Lo grave aquí, según las denuncias del senador Robledo, es que el ministro no hubiera cumplido con el contrato firmado. ¿Qué pasó con el adelanto del 50 por ciento que le dio la empresa? ¿Lo reembolsó? Un contrato es para cumplirlo. ¿Entabló Saludcoop alguna demanda para recuperar su dinero?

Lo que ha trascendido a la opinión pública es que varios de los pueblos donde los alcaldes suscribieron contratos para obtener recursos que debían ser invertidos en saneamiento básico y agua potable han pagado ya el valor del crédito y, sin embargo, continúan con una deuda elevada, que se come gran parte de sus recursos. Además, en algunos no se cumplió el objetivo. Lo que abre paso a la indignación es que no solo esos empréstitos hayan sido otorgados con tasas de interés altas, sino que los municipios favorecidos no pudieran hacer pagos anticipados, quitándose de encima unas erogaciones que afectaban su capacidad de endeudamiento. Es decir, quedaron amarrados durante 19 años. En muchos casos, esos dineros terminaron en los bolsillos de alcaldes corruptos.



¿Cómo se defendió Alberto Carrasquilla de las acusaciones? Al subir al estrado dijo que había llegado al recinto “con cuero grueso” para desvirtuar las calumnias que en su contra se estaban haciendo. Pero, la verdad, no aclaró nada sobre su responsabilidad en los casos por los cuales fue citado. Gustavo Petro sostuvo que la Ley 1176 del 2007, que abrió las puertas para que los municipios pignoraran los recursos futuros de SGP, si bien es cierto fue aprobada cuando Carrasquilla ya no era ministro, sí fue estructurada por él, y por su socio en la firma Konfigura Capital, Andrés Flórez, que una vez retirado del ministerio fundó la empresa. Con esta afirmación Petro dejó sin piso el argumento del ministro en el sentido de que en esa ley no tuvo ninguna injerencia.



Después de todo lo que se reveló en el Senado, lo mejor que podría hacer Alberto Carrasquilla es renunciar. ¿Razones? A lo que se ha dicho sobre sus intereses en los llamados bonos Carrasquilla se suma el descontento de las clases menos favorecidas. Anunciar que se van a gravar con el IVA todos los productos de la canasta familiar le significó ganarse la animadversión de quienes viven de un salario mínimo. Haber dicho que hay que rebajarles los impuestos a los ricos y aumentárselos a los pobres llenó el vaso del inconformismo. Carrasquilla ha sido aliado de los poderosos y enemigo de la clase asalariada. Tanto, que se atrevió a decir que en Colombia el salario mínimo era muy alto. Todas estas razones deberían llevarlo a considerar la posibilidad de presentar su renuncia. De hacerlo, no le causaría tanto desgaste al gobierno de Iván Duque.



JOSÉ MIGUEL ALZATE