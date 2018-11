Por el desarrollo empresarial productivo

El primer tramo de este camino en el que acompaño al presidente Iván Duque ha sido enriquecedor. En estos 100 días al frente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos hemos acercado a más de 20 regiones del país, encontrándonos con miles de empresarios, emprendedores y actores de la academia dispuestos a la articulación, a trabajar en equipo para consolidar una gran plataforma que impulse el desarrollo empresarial productivo y la competitividad de Colombia.

Como lo prometimos, nos hemos convertido en el interlocutor institucional del sector empresarial. Y, en un ejercicio permanente de diálogo, no solo hemos conocido sus dolores y sentimientos de orfandad, sino que hemos encontrado la oportunidad y la disposición para construir soluciones a sus problemas. Así apareció Estado Simple, Colombia Ágil, la campaña con la que estamos simplificando, racionalizando y digitalizando trámites, eliminando barreras y reduciendo costos en la relación del empresario con el Estado, permitiendo que los empresarios se dediquen a lo que saben hacer, y no a llenar papeles o hacer filas frente a instituciones oficiales. Son ya 70 trámites intervenidos, serán 100 al cerrar este año y hay un plan de racionalización regulatoria de 900 más en los meses siguientes.



En ese diálogo permanente hemos visto con inquietud que existe una gran oportunidad para verdaderamente aprovechar los acuerdos de libre comercio vigentes y aumentar las exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios. Para lograrlo, aparte de gestiones de diplomacia comercial, hemos avanzado en la identificación de la oferta detallada que tenemos y de la demanda que se origina en los países con los que hay TLC, o incluso, en mercados que no han sido explorados y que hoy demandan la clase de bienes que podemos producir en Colombia. Pronto estaremos en las regiones validando esas apuestas de exportación.



Se trata de llegar a 27.000 millones de dólares en exportaciones de servicios y de bienes no minero-energéticos y, a través de esta capacidad exportadora, elevar la productividad y promover nuestro acceso a cadenas globales de valor.

Por otra parte, reconociendo el deterioro en los últimos 10 años de Colombia en todos los indicadores de competitividad, y en particular en los indicadores asociados a comercio transfronterizo, hemos diseñado una política y estrategia de facilitación del comercio, reconocida ya a nivel internacional, que pretende hacerles la vida sencilla al exportador y al importador mediante la agilización de procesos y la reducción de costos.



Hasta hoy hemos realizado seis reuniones interinstitucionales con presencia del sector público (Mintransporte, Dian, ICA, Invima, Polfa, Uiaf, entre otros) y el privado (gremios, asociaciones y empresas), en puertos y ciudades representativas, en las cuales hemos llegado a más de 110 compromisos para dinamizar nuestras operaciones comerciales hacia y desde el exterior y para enfrentar el contrabando y el comercio desleal. Hoy ya hemos cumplido más del 20 por ciento de dichos planes, y el resto están en marcha de ejecución.



En estos meses, también ha sido valiosa la posibilidad de trabajar con un sector nuevo de la economía, que recoge una de nuestras principales ventajas competitivas, el talento humano. Se trata de la economía naranja o de las industrias creativas, en las que hemos descubierto una nueva fuente de crecimiento de largo plazo, que estamos apalancando a través de mecanismos de financiamiento, de ayuda y asistencia técnica, de comercialización y de acompañamiento permanente a través de Innpulsa y Bancóldex.



Son ocho programas los que hemos implementado de manera simultánea por 5.000 millones, aparte de disponer de una nueva línea de créditos blandos por 150 millones de dólares en apoyo financiero al sector a través de la emisión —que ya está en marcha— de los primeros bonos naranja del mundo.



Como línea base de nuestro trabajo, reconocemos con preocupación el hecho de que Colombia ha retrocedido en productividad. Conscientes de ello, hemos organizado rápidamente el programa Fábricas de Productividad, que estamos implementando de la mano de las cámaras de comercio y el sector empresarial. Y, de hecho, este año impactaremos los procesos productivos de 200 empresas, y los de 4.000 que vienen a continuación.



Partimos del principio de que, en temas de productividad, lo micro es tan importante como lo macro y por eso trabajamos en temas como la eficiencia energética, mejoramiento de productos y procesos, fortalecimiento de capacidades gerenciales y del talento humano, entre otros.



Para promover la inversión, y en adición a una nueva batería de herramientas que estamos implementando, multiplicamos por tres el interés de los inversionistas internacionales en el Colombia Investment Summit con negocios acordados por un valor superior a los 400 millones de dólares. De esta manera, Colombia, con la llegada de varias nuevas empresas en estos meses, se convierte en el ‘nuevo Dorado’ atractivo para la inversión extranjera directa, a fin de superar el estancamiento de dichos montos de los últimos tres a cuatro años.



Hemos dicho que el turismo puede ser nuestro nuevo petróleo. Eso no significa descalificar el sector de hidrocarburos. Por el contrario, implica hacer hincapié en que el turismo es una gran oportunidad para crecer, pues genera empleo a partir de ventajas competitivas como la biodiversidad, la riqueza cultural y gastronómica o nuestra posición geoestratégica. Tenemos un verdadero arcoíris de productos turísticos por posicionar: ecoturismo, turismo de aventura, turismo de sol y playa, turismo de negocios y convenciones, turismo religioso, turismo de cruceros y turismo gastronómico, entre otros.



Para llegar a consolidarnos como un destino de talla mundial, que redunde en que el turismo se convierta en uno de los principales renglones de nuestra economía, presentamos al país el Plan Maestro Sectorial del Turismo 2018-2022, que define nuestras prioridades en materia de promoción, formalización, infraestructura, calidad, inversión, servicio, conectividad, desarrollo de los corredores turísticos, entre otros. Colombia entera espera mucho de este sector, y nuestro recorrido por el país nos ha mostrado que hay grandes posibilidades de seguir creciendo.



Seguiremos caminando el país productivo, dialogando y construyendo con los empresarios, identificando nuestras potencialidades, para fomentar el emprendimiento y desarrollarlo con criterios de legalidad, con el objetivo claro de construir una sociedad más equitativa en la que haya empleo, crecimiento incluyente y, por supuesto, un modelo económico que produzca conservando y conserve produciendo.



