Transformamos la economía

A pocos días de terminar este gobierno es fundamental dar un balance de lo que fue la economía colombiana durante estos últimos cuatro años. Los resultados son positivos y lo más importante, marcaron la hoja de ruta para seguir por el camino de la reactivación que ya iniciamos.



Quedan retos si, desafíos importantes para el gobierno entrante, sobre todo en materia de empleo y control de la inflación, ente otros, pero hay logros por destacar.

En general, la economía colombiana ha venido registrando en los últimos años un desempeño sólido y sobre todo, se ha posicionado frente a los demás países del mundo. En 2019, por ejemplo, mostró una aceleración en un contexto de menor crecimiento mundial. En particular, dentro de las economías que crecieron más de 2 por ciento en 2018, Colombia mostró la segunda mayor aceleración en 2019.



Este buen dinamismo, que se vio entre 2018 y 2019, se explica, en parte, por el comportamiento del consumo privado, que en 2019 registró la tercera mayor aceleración entre los países miembros de la OCDE (0,8%).



La inversión fija también contribuyó al desempeño económico favorable en ese lapso, toda vez que Colombia reportó la octava mayor aceleración en este componente entre los países miembros de la OCDE en 2019 (1,2%).



También se destacaron factores como la incidencia de la pobreza multidimensional, que venía disminuyendo consistentemente en ese periodo. En este sentido, se observó una caída a nivel nacional desde 29,7% en 2010 hasta 17,5% en 2019, alcanzando el valor mínimo desde que se tiene registro.



Toda esta buena dinámica económica se tradujo en mejoras fiscales. Fue así como en 2019 se observó un superávit primario por primera vez en 7 años.



En 2020 llegó la pandemia de Covid-19 golpeando gravemente nuestra economía y frenando así su buen desempeño. Sin embargo, no nos quedamos quietos, sino que actuamos de manera contundente y oportuna, mitigando los impactos adversos.



Así, implementamos una política contracíclica para enfrentar la pandemia con un estímulo fiscal equilibrado y de manera similar o superior a otros países pares, incrementamos el gasto para mitigar los efectos de la pandemia.



Dado el marcado incremento en la tasa de desempleo durante los primeros meses de la pandemia, se implementó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), protegiendo más de 4,5 millones de empleos entre mayo de 2020 y marzo de 2021, evitando así un deterioro mayor del mercado laboral.



Cabe destacar que Colombia cuenta hoy con la estructura de protección a población vulnerable más grande de su historia. Desde 2020 los recursos destinados a transferencias monetarias han aumentado por lo menos 3 veces. En total, más de 29 millones de colombianos son beneficiarios de las transferencias, que alcanzaron un monto de $44 billones entre 2019 y 2022.



A la par con la reapertura de los mercados y el proceso de vacunación, el gobierno le apostó, a su vez, a una estrategia de reactivación, que se reflejó en un sólido proceso de recuperación económica y del empleo, así como un sobrecumplimiento de las metas fiscales.



Esta estrategia ha sido exitosa y ha llevado a que el país sea líder mundial en materia de reactivación y a que registre grandes avances sociales, materializados en menor desempleo, pobreza y desigualdad.



Es así como gracias al impulso de la reactivación, en 2021 la economía creció 10,68%, consolidando a Colombia como el cuarto país de la OCDE con mejor crecimiento económico.



Adicionalmente, se recuperaron todos los empleos perdidos por la pandemia, con la creación de 5,66 millones de puestos de trabajo entre abril de 2020 y mayo de 2022. Esto nos ubica en el top 5 de países de la OCDE que más genera empleo.



En el 2021, la pobreza bajó: 1,4 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 1,3 millones de personas de la pobreza monetaria extrema; el Coeficiente GINI se redujo a 0,52, los niveles de 2018; y la pobreza multidimensional cayó a niveles menores de prepandemia.



El crecimiento económico no se detuvo en 2021, sino que continuó en una senda ascendente para el primer trimestre de 2022, ubicándonos por encima de economías pares, con un crecimiento de 8,5%.



Este buen comportamiento, gracias al proceso de reactivación liderado por el Gobierno Nacional, ha llevado a que quienes analizan la economía global aumenten sus pronósticos frente al país, a pesar de la desaceleración global. La OCDE ve a Colombia como el país OCDE que más crecerá este año.



Las buenas noticias también se reflejan en lo que tiene que ver con el ajuste de las finanzas públicas, que continuaría este año, corrigiendo el déficit fiscal de la nación en 3pp del PIB frente a 2021, de tal forma que las necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central retornarían a niveles cercanos al promedio de los cinco años previos a la pandemia.



En línea con estas buenas noticias y las favorables condiciones macroeconómicas actuales, la deuda neta del GNC se reducirá en 2022 en 4,3pp del PIB frente a 2021, alcanzando 56,5% del PIB, un nivel muy cercano al ancla definido en la Regla Fiscal.



Hace un año la expectativa era que la deuda neta se ubicaría en 60,7% del PIB en 2033, siempre y cuando se gestionaran recursos adicionales por 0,6% del PIB entre 2023-2026. Hoy, las cuentas fiscales permiten cumplir con la Regla Fiscal, sin necesidad de nuevas fuentes de ingreso. Cabe señalar que la deuda neta llega al ancla de deuda en 2024 y se ubica por debajo de esta en el mediano plazo.



Así las cosas, arrancamos con un proceso de ajuste gradual de las finanzas públicas, que debe continuar, tal como lo establece el Marco Fiscal de Mediano Plazo, de cara a un escenario fiscal sostenible centrado en la política social.



Tenemos la convicción de que es muy importante, a partir de los resultados alcanzados, seguir construyendo desde lo construido y trabajar en los desafíos que aún se tienen.



JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

Ministro de Hacienda y Crédito Público



(Lea todas las columnas de José Manuel Restrepo en EL TIEMPO, aquí).