¡Y se lanzaron al Congreso!...

Sigo con la cantaleta. Al Congreso que vamos a elegir en 2022 hay que pararle muchas bolas. Habrá espacio para el cambio, pero de nosotros depende que esos escaños queden bien ocupados porque, entre los narcos que tienen ríos de plata para gastarse y los clanes políticos que harán lo que sea para perpetuarse en cuerpo ajeno, las cosas pueden salir muy mal si no nos ponemos las pilas como electores.



(También le puede interesar: Márquez, el cobarde)

Según las proyecciones que han hecho politólogos como Sebastián Londoño y Andrés Sampayo, o firmas encuestadoras como la de César Caballero y otras más como Yanhaas y Guarumo, cualquiera que sea el próximo presidente carecerá de unas mayorías sólidas. La bancada que más llegará a poner senadores si acaso alcanzará los 15. Dicho esto, el próximo mandatario tendrá que pensar en acuerdos con los partidos que no lo acompañaron para poder garantizar una relativa gobernabilidad.



De la calidad de quienes lleguen al Congreso dependerá que los puentes que se tiendan sean ideológicos y programáticos o que, por el contrario, se agudice el modelo transaccional impúdico que existe.



La buena noticia es que hay esperanza. De acuerdo con quienes se han lanzado a pronosticar lo que puede ocurrir este próximo 13 de marzo, la participación ciudadana aumentará y puede llegar a cifras históricas, apalancada, entre otras, por las consultas que deberían generar una mayor votación. Habrá nombres de candidatos de opinión para escoger y de nuevas caras que se metieron a participar activamente en la política.

Llegan nombres que ojalá resulten elegidos por lo que significaría para esos movimientos que vivieron la violencia en carne propia. FACEBOOK

TWITTER

En la lista del Nuevo Liberalismo hay gente muy valiosa. Mábel Lara es una mujer que defiende con convicción sus ideas sin radicalismos y con ponderación, y allí mismo están mujeres como Sandra Borda, Julia Miranda y personas como el ex defensor del Pueblo Carlos Negret, quien por estos días está en el ojo del huracán por su informe contra la Policía, pero que conoce la realidad de la Colombia profunda como pocos. En esa misma lista, pero para la Cámara de Representantes por Bogotá, está un joven como Fernando Posada, cuya voz puede ser muy valiosa en el Congreso; y, hablando de jóvenes, también aparecerán en el tarjetón Gabriel Cifuentes por la Cámara en Bogotá, dentro del partido Alianza Verde, y Diana Rodríguez, en esa misma colectividad.



Si queremos que el Congreso refleje la pluralidad de este país y que haya debates intensos entre las diferentes corrientes que están en juego, a mí sí me parece buena noticia que sigan senadoras como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal desde el Centro Democrático y que sangre nueva en ese espectro ideológico, como Miguel Uribe, pueda tener un asiento en el capitolio.



En Cambio Radical, es refrescante la llegada de David Luna como número uno de esa lista, y que un representante que la sacó del estadio por su seriedad en los debates y las iniciativas de verdadero impacto ciudadano, como es José Daniel López, quiera repetir es positivo para la democracia. A propósito de repitentes cuyo aporte será también muy valioso, están otro par de jóvenes: Gabriel Santos y Mauricio Toro.



Con la reaparición de movimientos como Salvación Nacional y Oxígeno Verde, que tenían bien ganada la recuperación de sus personerías jurídicas, llegan nombres que ojalá resulten elegidos por lo que significaría para esos movimientos que vivieron la violencia en carne propia. Resalto en Salvación Nacional a José Miguel Santamaría, y en Oxígeno, lo de Humberto de la Calle y John Frank Pinchao resulta muy interesante.



Todos ellos y más, que no alcanzo a mencionar, dieron el paso; están haciendo la tarea, y nos toca a los ciudadanos corresponderles con nuestro voto. ¡O seguimos en la quejadera o nos tomamos en serio la elección del próximo Congreso!

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)