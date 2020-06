¿Y la Policía, qué?

Uno. Don Néstor, adulto mayor, vendedor ambulante, es golpeado, castigado y despojado de su mercancía por varios agentes de policía que le recriminan algo de lo que no es culpable, sino víctima: de tener hambre y salir a buscar sustento económico en medio de la pandemia. Dos. Catalina, que llevaba a su hija de la mano, es reprendida y amenazada con una multa de un millón de pesos por otro policía porque supuestamente no podía salir a la calle con la menor así. Tres. La policía de tránsito detiene a un motociclista. Su revisión técnico-mecánica se venció en el último mes.

Aunque explicó que había oído en las noticias que se daría un periodo de gracia para ponerse al día en esa obligación con motivo de la pandemia, los agentes lo pararon por casi una hora, como esperando a que el joven dudara de lo que sabía sobre esta excepción; como queriendo que ‘arreglaran por las buenas’ para zafarse de una posible multa. Cuatro (sin duda, el hecho más grave de todos). Ánderson, de 24 años, murió por lo que habría sido una paliza propinada por un policía con un bolillo en el municipio de Puerto Tejada.



Todas estas situaciones podrían rotularse igual con un letrero grande que diga: ‘Abuso policial’. Sin embargo, me niego a creer que esa sea la esencia de una de las instituciones que resultan mejor calificadas en las encuestas, junto con las Fuerzas Militares y la Iglesia católica. La Policía es otra cosa, pero la excusa de que se trata de hechos aislados que no comprometen la integridad de la institución está resultando demasiado frágil frente a sucesos que se repiten en varias ciudades del país.



Si ya un exceso de un patrullero o de un policía más curtido resulta grave en un Estado social de derecho, es doblemente complicado que esto ocurra en la coyuntura actual. La inseguridad va a dispararse, los desórdenes sociales pueden incrementarse; y si, en medio de estas circunstancias, al discurso eterno de los enemigos del orden institucional, que han buscado minar la credibilidad de la fuerza pública por años, se suman hechos notorios de extralimitaciones como las que hemos podido ver, la legitimidad de la Policía va a estar mermada cuando más necesitamos creerle y respetarla.



Pero el respeto se gana, no se impone. No basta con que el comandante de la Policía de Bogotá diga ‘lo siento’ o le dé palmaditas en la espalda a don Néstor luego de que fue violentado. Necesitamos un diálogo fluido que arranque con los patrulleros, que con un bolillo también pueden causarle la muerte a alguien, y que llegue a los más veteranos, que precisamente por los años de servicio tendrían que ser los más cuidadosos a la hora de ejercer la autoridad.



Es urgente que los procesos disciplinarios también avancen para que quienes son responsables de arbitrariedades sean sancionados rápidamente y no se genere una sensación de impunidad que les sirva a los más ‘montadores’ como escudo para seguir haciendo de las suyas.



Lo que la cúpula de esta institución debería irradiar entre sus hombres de manera inmediata es el mensaje de que no estamos para excesos ni para policías militares, sino que este cuerpo armado, pero al fin y al cabo civil, es por Constitución y por naturaleza social una Policía ciudadana que debe ser amiga de los colombianos que actúan bien y que, aun siendo la encargada de perseguir a los delincuentes, debe mostrar ante todo un enorme respeto por los derechos humanos. ¡A construir confianza, a reconocer errores y a enmendarlos y, sobre todo, a ser la Policía que necesitamos en estos días tan críticos y en los próximos que se nos vienen!



José Manuel Acevedo M.

@JoseMAcevedo