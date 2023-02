Y de la paz total del Cauca, ¿qué?

“Lo que reclamamos es solo lo que está en el marco de la Constitución. Estamos solamente reclamando que se nos garantice el derecho a la vida, al trabajo, a la libre movilidad y a la libre expresión, porque ni eso podemos hacer hoy”. La frase no es de algún presidente de un ingenio azucarero. Tampoco de un director de alguno de los gremios de esta industria. Las palabras, tan directas como desesperadas, son de don Juan Carlos Agudelo, líder de los trabajadores más humildes que se dedican a la cañicultura en el suroccidente del país. No piden nada del otro mundo, pero es que cuando las amenazas se pagan con la vida misma, lo más elemental termina valiendo mucho.



El día que entendamos que lo del Cauca no es un problema de ricos contra indígenas, de despojadores contra expropiados, de terratenientes contra desvalidos y desplazados, entenderemos también que lo que está en juego en esta zona del país no es la acumulación de capital, ni siquiera el respeto a la propiedad privada, sino los derechos al trabajo y subsistencia de comunidades, especialmente negras, que no quieren seguir con miedo y que se la pasan pidiéndole a la institucionalidad que actúe para garantizar los mínimos que en un Estado social de derecho tendrían que respetarse.

Lo que acontece en el Cauca es, ni más ni menos, la más grande prueba que tiene que enfrentar aquello que el presidente Petro llama la “paz total”, porque si hay un sitio en el que los desafíos de convivencia territorial son enormes, ese es el departamento del Cauca. Por eso sonaba tan interesante y hasta esperanzador que el Gobierno planteara la idea de que el laboratorio para implementar sus ideas de manera prioritaria se pudiera concentrar ahí, en el suroccidente del país. Sin embargo, con el paso de los días, el impulso inicial se perdió y bien valdría la pena retomarlo con urgencia.

Si ya eran graves las ocupaciones ilegales, la interrupción de las labores de los trabajadores de la caña y la destrucción de maquinaria, lo que ocurrió el pasado lunes 6 de febrero a las 3 y 50 de la tarde, cuando Leonardo Tálaga y Rodolfo Dagua fueron asesinados por un grupo de encapuchados, tendría que haber provocado una reacción oficial con verdadero alcance.

Ni el Ejército, ni la Policía ni la Fiscalía han podido darnos luces suficientes de lo que pasó. Ya no es un acto más de agresión o de invasión. Ya no solo intimidaron a los trabajadores; ¡los mataron!, dejando heridos a dos más y desaparecido a un quinto ciudadano. ¿Quién cometió semejante acto? ¿Qué señales ha enviado el Estado para que una cosa tan grave como esta no vuelva a ocurrir? La comisión especial que envió el Fiscal General deberá rendir un informe en las próximas horas, pero no será suficiente si desde el Gobierno central no se hace un llamado a cesar estas formas de violencia; cesar la extorsión y cesar la invasión. No será suficiente si las Fuerzas Militares llegan solo cuando el daño está hecho y no será suficiente si no hay un pacto real por el respeto al trabajo y a la vida, del que los primeros signatarios deberían ser las comunidades indígenas que tendrían que respetar los derechos ajenos con la misma vehemencia con la que invocan el respeto de los suyos.

Roy Barreras tiene razón: “Toda invasión debe ser rechazada y evitada por las autoridades legítimas. Las invasiones violentas terminan en tragedias”. Pasó ya en los límites de Padilla, Guachené y Corinto. Ha pasado desde el 2014 y se vio agravada esta situación, a mediados de 2022, según dice el Comité Intergremial y Empresarial del Valle. ¿Nos tenemos que resignar a que esto siga sucediendo o alguien en el Estado decidirá enfrentar esta situación en serio? Pasar de la paz total a la paz real es el verdadero reto.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

