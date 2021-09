‘Welcome’ Saab

Después de muchos ires y venires, de recursos, reposiciones y todo tipo de tretas jurídicas de esas de las que tanto sabe Baltasar Garzón, por fin el Tribunal Constitucional de Cabo Verde habilitó la extradición a Estados Unidos del barranquillero Álex Saab. Mientras la justicia estadounidense espera con los brazos abiertos al hombre de los mil secretos, en Venezuela más de uno ha duplicado las órdenes de Lomotil por estos días. Pero en Colombia también hay varios que deberían estar preocupados por las cosas que puede decir el corrupto Saab.

Si los jueces norteamericanos, además de la plata, que suele ser lo que siempre les importa en este tipo de negociaciones, decidieran poner a contar a Álex Saab todo lo que hizo en Colombia y en Venezuela y gracias a quiénes lo hizo, la verdad brillaría después de años en los que este oscuro personaje guardó la información –y los dólares– de algunos políticos de nuestras dos naciones. La administración de justicia colombiana debería ir alistando un cuestionario para hacérselo llegar a quienes llevan el expediente del barranquillero en Estados Unidos.



Por si acaso, me atrevo a sugerirle algunas preguntas al señor fiscal, si llegaran a serle útiles, claro está. Sería bueno, por ejemplo, que Saab aclarara lo que con lujo de detalles ha descrito el periodista investigativo Gerardo Reyes en su reciente libro sobre este empresario sombrío. Según Reyes, la exsenadora Piedad Córdoba presentó a Saab ante las altas esferas del Gobierno de Venezuela, esencialmente porque este quería recuperar más de 30 millones de dólares que había perdido en exportaciones ficticias.¿Es verdad, como le dicen algunas fuentes al periodista, que Piedad les cobró comisiones a Saab y a otros para intermediar ante el régimen venezolano para que autorizaran el pago de las platas adeudadas a los empresarios colombianos? ¿Cuántos giros y a quiénes se los hizo el señor Saab por los favores recibidos? ¿Cercanos a la exsenadora Córdoba los recibieron en efecto, como ha denunciado Reyes en su publicación? No es un solo ‘cabo verde’, sino muchos los cabos sueltos que quedan.



Otro tema, para no ir más lejos, es el de su presencia en un acto en 2011 en el que, mondo y lirondo, y delante del entonces presidente Juan Manuel Santos y su canciller, María Ángela Holguín, pasó al estrado a firmar uno de los convenios que por esa época se suscribieron entre Colombia y Venezuela. Para la fecha, algunos ya tenían dudas sobre este señor, pero a los gobernantes del momento no pareció importarles compartir el mismo escenario con el cuestionado Saab.

Aunque Santos dijo que no tenía ni idea de quién era ese caballero y –en sus palabras– en ese momento estaban “en la luna de miel con el presidente Chávez”, bueno sería que Saab nos contara si su participación en los dichosos convenios fue una de las condiciones que puso la dictadura para vivir la “luna de miel” con Colombia durante esas semanas.



Y qué tal si, de paso, nos cuenta cuál era en realidad su relación con Carlos Gutiérrez, concuñado del doctor Gustavo Petro (por cierto, ¿dónde andará el señor Gutiérrez?). Que nos diga también si en algún momento de la historia reciente del país, sus platas mal habidas se metieron en alguna campaña presidencial y cómo ha sido, en general, su relación con los políticos colombianos.



Y, finalmente, que Saab le responda al periodista Reyes sobre la participación (si es que la hubo) del abogado Abelardo de la Espriella en su plan de escape.



‘Welcome Saab’, le dirán los gringos al personaje que amenaza con poner a temblar a más de uno. Ojalá llegue sano y salvo a la tierra del Tío Sam y que hable mucho, porque sabe mucho.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

@JoseMAcevedo

