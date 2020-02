Volvió Uber, ¿qué hacemos?

No es que Uber esté desafiando al Gobierno colombiano con su retorno al país, sino que las nuevas tecnologías y la economía colaborativa son en sí mismas un completo reto para nuestras sociedades y nuestras instituciones. Prohibir estas plataformas dejó hace rato de ser una opción, pero sobrerregularlas es también una pésima idea. Por eso, ahora que Uber ha vuelto, después de una exitosa estrategia de mercadeo, conviene resolver de tajo el problema de qué hacer con estas plataformas.

No cabe duda de que el escenario propicio para dar una solución con vocación de permanencia y seguridad jurídica es el Congreso de la República. Allí, parlamentarios como Mauricio Toro, Horacio José Serpa, Gabriel Santos o Edwin Ballesteros vienen liderando interesantes proyectos de ley que podrían fusionarse en uno solo para que este texto cuente con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos y no se dupliquen innecesariamente esfuerzos o se dilate la discusión. Así lo han entendido ellos, y en un ejercicio de consenso admirable, este grupo de parlamentarios está dispuesto a llevar un texto único para facilitar la deliberación.



La ley debería ser tan simple como clara: en aras del beneficio general, de la libre competencia, de la posibilidad de todo consumidor de escoger entre diferentes alternativas la que mejor le convenga, se permite que estas plataformas funcionen no regidas por las normas ordinarias del transporte público, sino como un servicio de transporte particular, en todo caso vigilado. Punto.



Nunca he entendido dónde radica la ilegalidad de que dos personas se pongan de acuerdo para que una de ellas lleve en su carro a la otra a un destino final. ¿Qué delito o arbitrariedad se comete en ese tipo de contrato? ¿Por qué debería hablarse de un servicio público si lo que hay es una simple transacción entre dos personas cuya autonomía de la voluntad debería primar?



Ahora bien, hay que nivelar la cancha en algunos aspectos puntuales, efectivamente. Para que la competencia entre el servicio privado y el público pueda tener algo de igualdad, puede discutirse, por ejemplo, que las especificaciones de los automóviles que presten los dos servicios sean las mismas o, incluso, para no quitarles una ventaja obvia a los taxistas, insistir en que solo ellos pueden recoger pasajeros en la calle sin haber sido contactados previamente mediante una aplicación.



Lo que no puede hacerse, y Dios nos libre de ideas en ese sentido, es nivelar las cosas por lo bajo; imponerles a los Uber las mismas condiciones fallidas y perversas con las que hoy funcionan los taxistas.



¿De verdad algunos consideran siquiera la posibilidad de implementar un sistema de cupos asignados a personas naturales? ¿De verdad algunos genios creen que la solución pasa por poner a crear a quienes quieren prestar el servicio empresas unipersonales para poder participar luego en una especie de concurso para acceder a esos dichosos cupos? ¿Qué parte de que los cupos se volvieron una mafia y no una herramienta de control, como al principio se intentó, no han entendido quienes quieren enredar la pita con este tipo de iniciativas?



La mejor regulación es la que no existe, pero, como se necesitan unas reglas mínimas de juego, lo mejor que puede hacerse es apelar al sentido común y apostarle a una ley que, en vez de complicar, facilite que las cosas fluyan; que en vez de tener montones de requisitos que se presten para la corrupción, contenga unos pocos artículos que permitan que el mercado se encargue naturalmente de todo lo demás.



Un marco regulatorio moderno deber ser general y sencillo; pensado en el consumidor final, que es el ciudadano común y corriente, más que en los taxistas o en las plataformas. Volvió Uber, y tenemos que ser capaces de vivir con ello.



José Manuel Acevedo M.