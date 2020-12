Vacuna contra el pesimismo

Es obvio que este año fue muy duro para todos. Planes aplazados, economías familiares resquebrajadas, casos cercanos de seres queridos que se despidieron de este mundo y abrazos, muchos abrazos postergados. Sin embargo, hay aspectos que deberíamos recordarnos en voz alta para entender que por cada dificultad que se ha presentado hemos encontrado soluciones alternativas y no nos hemos rendido.

Y así, en medio de esa búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, de los ensayos y también de los errores, tendríamos que cerrar este año vacunándonos contra el pesimismo y reconociendo lo bueno que hemos obtenido en medio de la adversidad.



No somos uno de los países con más muertos por millón de habitantes en la región. Nuestras estadísticas muestran que a nivel global hay otros que van mucho más rezagados que Colombia. Aprovechamos el aislamiento obligatorio para prepararnos y, pese a los trinos que fueron y vinieron y a la locuacidad de algunos de nuestros mandatarios regionales, al final hubo coordinación entre alcaldes y Gobierno Nacional, y nuestro sistema de salud hoy funciona mejor que hace nueve meses.



De tener 600 pruebas diarias pasamos a aplicar más de 45.000. De 12 laboratorios que existían para el procesamiento especializado de esas pruebas pasamos a tener 160. De 5.300 UCI llegamos a 11.000, casi el doble de las que había antes de que la pandemia arrancara.



Departamentos que carecían de UCI, como Chocó y el Amazonas, hoy ya tienen unidades funcionando. Municipios azotados por la violencia y la exclusión, como Tumaco, pasaron de 13 a 26 unidades de cuidados intensivos en estos meses, y aun con nuevos picos como los que estamos teniendo por estas semanas, las UCI están –salvo algunos casos concretos– en ocupaciones de alrededor del 60 por ciento, lo que nos da una relativa tranquilidad sobre la manera de responder a los desafíos que irán llegando con el incremento de contagios y casos de atención especial.



Hoy, más de 250.000 médicos, enfermeras y auxiliares de primera línea que pusieron el pecho con valentía durante estos meses críticos ya recibieron una bonificación para compensar en algo sus sacrificios, y aunque en Chocó o Huila sigue habiendo personal de hospitales al que no le han pagado sus últimos salarios, hay por lo menos conciencia de que no podemos dejarlos solos y sus justos reclamos han tenido un eco especial.



Yo sí agradezco que en la mayoría de ciudades, los alcaldes hayan sudado la camiseta este año de como lo hicieron y doy gracias por no tener un presidente populista e irresponsable como pasó, para empezar, en Estados Unidos, continuando con Brasil o México, sin hablar del desastre del de Venezuela.



A mí sí me alegra que, en medio de un ambiente de escepticismo, Duque les haya demostrado a los que apostaban por el fracaso en la consecución de vacunas que las negociaciones estaban adelantadas y que las gestiones eran las correctas, y ahora el reto es demostrar que estamos preparados para la logística y la priorización en su aplicación desde el mes de febrero. Y con nombre propio, el país le debe mucho al sacrificio personal de funcionarios como el ministro de salud, Fernando Ruiz, o Luis Guillermo Plata o María Paula Correa o Diego Molano y Víctor Muñoz, que han acompañado al primer mandatario en la prueba más dura que pudieron haberse imaginado en su servicio público.



El sector privado ha hecho lo suyo. La economía ha respondido aceptablemente bien en la regeneración de empleos, y la solidaridad nos mostró su mejor cara en un año que, a pesar de todo, no fue tan malo como muchos piensan. Por eso digo que la primera vacuna que tendríamos que aplicarnos es contra el catastrofismo.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M. @JoseMAcevedo