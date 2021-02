Una renuncia indispensable

Bien se ha dicho que el modelo de justicia transicional que existe en Colombia es único en el mundo, y con el paso de los días uno comienza a entender por qué. En pocos lugares puede haber miembros del Poder Legislativo que sin recibir una sola sanción por los delitos de lesa humanidad que cometieron en el pasado reciente sigan como si tal en sus curules. No son muy frecuentes los ejemplos de democracias sólidas en los que, sin sonrojarse, una persona confiese haber sido la determinadora de magnicidios y no pierda automáticamente su lugar en el Parlamento. Y sería absolutamente exótico –pero para allá vamos– que no solo habiendo sido imputados, sino también condenados, un puñado de asesinos permanezca en el Congreso ostentando una representación política espuria e ilegítima, amparados en un acuerdo que, por lo menos en este capítulo, no busca ni la reconciliación ni tiene por centro a las víctimas, sino que se convierte, antes bien, en una ofensiva bofetada para ellas y para el concepto mismo de Estado social de derecho.



Y dejemos algo claro: no se trata de suspender la representación política de la Farc, como solicitarían los más extremos. La mayoría de acuerdos de paz en el mundo buscan, eso sí, cambiar las balas por los votos. Sin embargo, ya que ni el Gobierno de entonces quiso, ni nuestras cortes ni nuestro Congreso lo exigió como condición mínima, por pura presentación y ética, debería haber un pacto extrajudicial para que quienes estén ahí sentados y resulten imputados se retiren sin chistar y dejen que otros sin líos judiciales sigan llevando esa vocería.



¡No me digan que en ese partido, y a lo largo de su historia, no han tenido gente próxima que les haya hecho el juego sin haber portado un fusil y que ahora perfectamente podría representarlos sin provocar la razonable indignación que nos genera ver a los involucrados en estos crímenes sentados cómodamente en el Capitolio!



No habrá paz verdadera mientras autores de crímenes de guerra sean congresistas de día y convictos de noche. No habrá paz sostenible mientras existan parlamentarios como la señora Sandra Ramírez que pasen de agache frente a la justicia, dándonos lecciones de moral, tomándose fotos, participando en condecoraciones a la expresidenta de la JEP y pidiéndonos “pasar la página”, sin haber puesto un solo peso de su jugoso sueldo de senadora para reparar a las víctimas. Y no habrá manera de creerle a ese órgano de justicia transicional si pasan otros dos años y medio entre la imputación y la sanción propia y si el castigo que llega sea tan simbólico que les permita a los congresistas de la Farc quedarse atornillados en sus curules sin tener una efectiva restricción de la libertad y unas penas restaurativas que no sean simplemente las de la instalación de una escultura en un pueblo que arrasaron durante su actividad criminal.



Hay renuncias indispensables para que podamos construir una auténtica paz, y la dimisión de quienes están sub júdice en el Congreso por haber cometido delitos graves como el del secuestro se vuelve condición fundamental para poder creerles su verdadera voluntad de reincorporarse a la sociedad.



Víctimas como Clara Rojas, el general Mendieta o Ángela Giraldo, hermana de uno de los diputados asesinados por las Farc en 2002, se los exigen, pero mientras el partido Farc o el de la rosa o el de los comunes, comoquiera que se llame, solo crea que este un asunto de cambio de denominación y no de acciones y arrepentimiento real, no habrá paz, ni reconciliación ni nada.



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo