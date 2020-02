Una inhabilidad necesaria

El nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, revivió en su discurso de posesión una vieja polémica a propósito de las inhabilidades para quienes ostentan cargos en organismos de control, como la Procuraduría, la Contraloría y la propia Fiscalía.

La verdad es que su propuesta no es nueva. Para no ir más lejos, hace algunos meses, cuando se discutía la última y fallida reforma de la justicia, este punto quedó incluido y fue uno de los que resultaron aprobados con votos de todos los partidos. Sin embargo, entonces como ahora, aparecen los agentes oficiosos de quienes no quieren que las cosas cambien y se encargan de hundir a última hora todas estas iniciativas.



Aquella vez fue el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, el encargado de hacerles el mandado a algunos poderosos de las altas cortes y de la Judicatura, de manera que el proyecto de acto legislativo nunca prosperó.



En aquel momento también se dijo que el proyecto tenía nombre propio y que lo que buscaban algunas era sabotearle una candidatura presidencial a Néstor Humberto Martínez. Hoy en día, lo que afirman es que se trata de una sacada de clavo del recién posesionado Fiscal con el procurador Fernando Carrillo, y seguramente, si la reforma que se está cocinando se vuelve a truncar el año entrante o el siguiente, se dirá que el proyecto que se presente también busca fregarle el caminado al príncipe de turno.



Lo cierto es que, con nombre propio o sin él, ampliar esta inhabilidad es una buena idea, e incluso valdría la pena ir un poco más allá.



La tentación de hacer política desde estas posiciones o de construir trampolines para aspirar inmediatamente a cargos de elección popular no es una ficción. El pasado reciente nos muestra varios ejemplos de exfiscales y exprocuradores que no esperaron a terminar sus periodos y ya estaban renunciando para calentar motores en campañas presidenciales como la de 1998 o 2018. Quitarles ese dulce envenenado e imponerles una prohibición para evitar que hagan política electoral durante los siguientes 4 años limitaría los abusos y las decisiones poco técnicas que a veces terminan tomando quienes dirigen estas entidades.



Por eso pinta interesante el nuevo proyecto que juiciosamente están trabajando la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el senador del partido Cambio Radical Germán Varón y algunos magistrados y académicos, en el que esta restricción vuelve a aparecer como un punto crucial.



Yo les daría un consejo adicional: que cobijen también a los magistrados de las altas cortes con esta inhabilidad. Sin importar si son de derecha o de izquierda, si algunos lo hicieron bien o no, es obvio que para los honorables togados también es una tentación lanzarse a la política cuando terminan sus periodos, enarbolando sus campañas con sentencias populistas que profirieron en su momento.



Como además no existe una talanquera de edad seria que nos permita creer que quienes llegan a las cortes son los más veteranos, hay varios magistrados a los que les queda toda una vida por delante y se aprovechan del noble oficio de ser juez con fines politiqueros.



Al tristemente célebre magistrado Jorge Pretelt no le alcanzaron los días –o se le adelantó la ambición por la plata–, pero si no lo hubieran pillado, seguramente ahí estaría también lanzándose al Congreso o a la gobernación de su departamento. Y para ser justos, lo mismo hicieron los exmagistrados Carlos Gaviria y Alejandro Martínez, y esa puerta giratoria es mejor cerrarla para que los zapateros se dediquen a sus zapatos.



Estamos frente a una nueva oportunidad para promover esta sana limitación, y hay que abrir bien los ojos para que esta vez queden en evidencia los que usan a ciertos congresistas para hacer el oficio sucio y atravesárseles a las buenas causas. La inhabilidad por cuatro años para los todopoderosos dueños de las ‘ías’ es deseable y necesaria.



José Manuel Acevedo M.