¡Un buen fiscal ya!

Y ahora que le colgamos al paro tantas reclamaciones como adornos al árbol de Navidad, qué tal si también marchamos pidiendo celeridad en la justicia, magistrados pulcros que lleguen a las altas cortes para servirle al país y no para servirse a ellos mismos y a sus compinches. Qué tal si pedimos el fin de las funciones electorales de los altos tribunales, que, como se ha dicho siempre, es un regalo envenenado para la Rama Judicial en Colombia.

En cualquier caso, mientras logramos que esa voz también se oiga, pidámosles a los que ya están ejerciendo que cumplan con la Constitución, que honren el estatuto de la administración judicial, que, de una vez por todas, elijan a los magistrados que hacen falta en la Corte Suprema y que, ahora que tienen una terna para fiscal, seleccionen con rapidez al nuevo jefe del ente investigador.



Los honorables magistrados no tienen excusas. Los tres candidatos que les presentó el presidente Iván Duque están a prueba de cualquier duda. Son honorables, tienen experiencia, orígenes diversos y seguramente desempeñarían una buena labor al frente de una poderosa institución que necesita recuperar la confianza que ha perdido.



Camilo Gómez, Clara María González y Francisco Barbosa son tres cartas bien jugadas por el primer mandatario. Sin embargo, en la coyuntura actual y en esa búsqueda de un fiscal ponderado que les dé tranquilidad a todos los sectores y tenga un perfil distinto a los que ya han pasado por ese cargo, me parece que Barbosa podría ser el mejor de los tres.

A Camilo Gómez, que lo reserven los conservadores para la Procuraduría. A Clara María, que la conserve el Presidente cerca de él en la Casa de Nariño, pues se necesita una conciencia jurídica más vigorosa que nunca en Palacio, sobre todo ahora que habrá mucho asesor audaz proponiendo ideas exóticas para lidiar con las protestas.



Francisco Barbosa cuenta, por su parte, con características que lo hacen un candidato interesante. Lo primero es que no forma ni ha formado parte activa de partido político alguno, y eso es bueno para un fiscal o un juez. Lo segundo es que viene de la academia, y hace rato la Rama Judicial y la Fiscalía, en particular, están en mora de darle la oportunidad a un académico de que ponga en marcha sus amplios conocimientos. Lo tercero es que Barbosa sabe de un asunto que toma especial relevancia en esta época: el de los derechos humanos. Su cargo en la Presidencia le permitió recorrer el país varias veces, hablando con líderes sociales, enfrentando los temas más delicados de las comunidades vulnerables y entendiendo dónde hace falta que llegue la justicia con más urgencia.



Pero quizá un elemento que no puede pasarse por alto es que Francisco Barbosa fue un promotor del ‘Sí’ en el plebiscito por la paz; creyó en los Acuerdos con las Farc –con reparos justos–, pero esencialmente le apostó a la negociación e incluso intentó hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un tipo que sepa rescatar lo bueno del acuerdo, ayudar a esclarecer lo que permanezca bajo su competencia y poner los puntos sobre las íes con respeto, pero sin generar sospechas de que es un saboteador de la paz, puede ser una contribución interesante para desactivar la polarización, que no conviene que exista en una institución como la Fiscalía General de la Nación.



Sacaré, pues, mi cacerola para pedirles a los magistrados que no se vayan a la vacancia judicial sin haber elegido fiscal; que ayuden al país demostrándole que les importan más los casos de fondo que les llegan a sus despachos que los cargos que deben proveer y que, aprovechando la presencia de tres candidatos de lujo, no sigan privando a Colombia de tener prontamente un fiscal en propiedad.

