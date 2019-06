La popular expresión es de Javier Fernández, el ‘cantante del gol’, pero bien pareciera el mensaje que les manda la JEP a Santrich, al ‘Paisa’, a ‘Romaña’, a Iván Márquez o a alias Aldinever: “Tú, tranquilo”. Y es que la ambigua disposición normativa que vino después de los acuerdos de La Habana ha desembocado en una alcahuetería disfrazada de garantismo que promueve la revictimización y estimula la impunidad y la reincidencia.



Para no ir muy lejos, en los casos de Márquez y ‘Aldinever’, tuvieron que pasar un año y tres citas incumplidas entre los últimos meses de marzo y mayo para que la JEP se diera cuenta de que ni al uno ni al otro les interesa responder por su participación en el delito de secuestro.

La apertura del incidente de verificación de incumplimiento –pomposo nombre para una actuación procesal inane– anunciada a finales de la semana pasada contra estos dos exguerrilleros, y el mismo procedimiento que será abierto en estos días contra el sanguinario ‘Romaña’, tardará meses, si no años, en producir consecuencias que en todo caso serán meramente formales. En la práctica, como ha ocurrido con el ‘Paisa’, las órdenes de captura contra los remisos llegan con tanta demora que cada uno de ellos tiene tiempo de escoger, con su agencia de viajes favorita, el lugar de destino y la ruta perfecta para que lo suyo no sea un escape sino un calculado y cómodo viaje en las narices de sus jueces naturales y sus miles de víctimas, que ven cómo la JEP carece de voluntad y fuerza legal para atajarlos y ponerlos en cintura.



Ni siquiera frente a la obviedad de las conductas del ‘Paisa’ ha sido posible excluirlo de los beneficios que le confirió el acuerdo firmado por el gobierno Santos. Lo máximo a lo que se ha llegado en su caso, después de más de un año de llamados infructuosos, es a remitirlo a la fiscalía de la JEP para que allí se tramite una ineficaz orden de captura.



Lo peor es que con la entrada en vigor de la ley estatutaria de la JEP, nada cambiará, y aunque algunos magistrados decían necesitarla para actuar con toda la contundencia frente a los remisos, la propia ley y el régimen de procedimiento establecen una gradualidad en la pérdida de beneficios que a cualquier reo le causaría risa.



Lamentablemente, los hechos muestran que en la JEP no solo existen segundas oportunidades, sino terceras, cuartas y quintas, y cuando, por fin, los jueces deciden ponerse serios, los reos ya han cruzado la frontera con Venezuela y se encuentran cómodamente protegidos por el régimen cómplice de Nicolás Maduro.



¿Será esto lo que llamaban sacrificar una dosis de justicia en aras de conseguir la paz? Me perdonan, pero ni justicia, ni paz ni resarcimiento a las víctimas. Ni siquiera la fecha del 1.° de diciembre de 2016 resultó suficiente para perdonar los pecados, y el jubileo se ha extendido indefinidamente.



La buena noticia es que no hay que hacer trizas el acuerdo para enmendar esta situación, pero sí haría falta una modificación de las normas procesales que rigen la JEP para que quienes han cumplido sigan recibiendo los beneficios pactados, pero quienes se hacen los locos sean excluidos con celeridad y juzgados de conformidad con las leyes ordinarias.



Por mejores intenciones que tengan algunos magistrados de mostrar resultados en ese sentido, la permisividad del sistema y los vacíos jurídicos hacen que los incidentes de incumplimiento sean solo un indignante saludo a la bandera. Por lo pronto, ‘ellos, tranquilos’, mientras los ciudadanos seguimos viendo cómo nos meten un gol tras otro en el amplio arco de la impunidad, sin arqueros ni árbitros.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

En Twitter: @JoseMAcevedo