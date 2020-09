Totalizar también mata

Las narrativas del caos y la anarquía se apoderaron de varios de nuestros líderes políticos y de algunos de los influenciadores de opinión. Sus tesis tienen miles de likes, sus frases provocadoras arrastran masas, y la idea extendida de que en este país las cosas están peor que nunca ha calado entre millones de sus seguidores. Unos han caído en la trampa de la ‘totalización’. Otros son ‘totalizadores’ a conciencia y saben que con su discurso pueden lograr réditos personales, no importa si al final se llevan el país por delante.

Algo anda mal, ciertamente, cuando las sociedades ceden a esos discursos maximalistas y asumen un peligroso juego de todo o nada en el que se suprime la escala de grises para entender lo que pasa. Ya es normal oír decir y repetir como loros que ‘toda la policía es asesina’, que “todos los miembros de las Fuerzas Militares son máquinas opresoras del pueblo” y que “todas las instituciones están tan contaminadas, que es mejor acabarlas que cambiarlas”.



Del otro lado, los discursos tampoco aportan matices: “Los que salen a la calle a protestar son todos unos vagos sin remedio”; “todos los manifestantes son vándalos”; “hay que darles duro a todos esos mamertos para que aprendan lo que es la autoridad”. ¿En qué momento dejamos de ver ‘contrarios’ y solo vemos ‘enemigos’? ¿A qué horas la vida de un humilde joven patrullero o soldado comenzó a valer menos que la de un muchacho que protesta por el hambre y la falta de oportunidades o viceversa? ¿Nos están nublando la empatía los líderes vociferantes como si no hubiera un mañana sin ellos?



Lo peor es que un sector de la justicia parece haberse plegado a los coros totalizadores. Cuando en un auto de medida provisional uno lee a una magistrada decir con frescura que lo que hay en Colombia es un “antagonismo violento entre la Fuerza Pública y la población civil”, sin hacer excepciones o particularizar conductas, siente que hay más política que derecho y más ideología que administración de justicia. Como si no fueran miembros de esa misma Fuerza Pública los que se paran siempre en la puerta del Palacio de Justicia para evitar que cojan a piedra a los funcionarios judiciales o para evitar que vuelvan a quemarlos vivos.



Pero tampoco sería justo generalizar y decir que a la Rama Judicial hay que ‘resetearla’ en su conjunto, pues ello implicaría sacrificar a quienes están haciendo bien su trabajo, y estoy seguro de que un buen número de operadores judiciales lo están haciendo bien.



Lo mismo pasa en la Policía o en el Ejército. No en todos los retenes le disparan al que sigue derecho ni en todos los CAI dejan morir a un ciudadano después de haberlo sometido a descargas eléctricas. Si por eso fuera, tendríamos que someternos como humanidad a un ‘reseteo’ global, y aunque hay mucha maldad entre nosotros, todos los días los ejemplos de buenas prácticas y de empatía se manifiestan, pero estamos tan concentrados en el apocalipsis que no nos damos cuenta de que ese cliché de que ‘los buenos somos más’ resulta, con frecuencia, ser verdad.



Mi esperanza es que en la mitad de ambos extremos haya todavía una mayoría silente que, en vez de sumarse a la bulla de los cocos, sale a trabajar todos los días y a ganarse la vida en medio de la pandemia, los desórdenes y la teoría del caos; que en vez de la injusticia de la generalización apela a la ponderación para decir que, sin duda, necesitamos cambios pero no así, matándonos ni totalizando, que, en últimas, es otra forma de eliminarnos.



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo