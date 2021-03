También fuimos ‘venezolanos’

Que levante la mano el que no haya tenido un pariente, amigo o conocido al que en el extranjero no le hubiera tocado vivir en carne propia un acto de discriminación; desde una requisa con desdén, pasando por una jornada desproporcionada de trabajo o un sueldo injusto por el simple hecho de ser migrante. Que nos cuenten los que ahora rechazan vehementemente a los venezolanos que viven en Colombia si nunca los metieron en el ‘cuartico’ cuando llegaron a Estados Unidos haciéndolos sentir como cucarachas o, sin ir más lejos, que tire la primera piedra el que no haya entablado una conversación con un extranjero y que al decir que es colombiano, no le haya hablado de drogas, de Pablo Escobar, de la violencia y el narcotráfico, como si solo eso existiera en nuestro país. ¡Y la rabia que da!

Que se lance el primero al que no le haya dolido pasar por una situación así o, peor aún, que dé señales de vida el que, habiéndose ido a otro país, no se hubiera sentido en condición de inferioridad reconociéndose extranjero frente a los locales que en muchas ocasiones miran mal a todo aquel que no luzca como propio.



Y, de nuevo, no vayamos tan lejos. Pensemos que, en alguna década, la de los 80 o los 90, fuimos los colombianos los que nos atravesamos a Venezuela en busca de un mejor futuro o, simplemente, para tratar de huir de las balas y la inseguridad que campeaba en Colombia. Seguramente nunca fueron los 2 millones de venezolanos que ahora cohabitan con nosotros –producto de una crisis que la mayoría de ellos no propició–, pero sin duda fueron miles los colombianos que terminaron refugiándose en un país próspero como lo fue el vecino cuando la horrible noche todavía no había llegado.



Viendo lo visto en los últimos meses, me pregunto en qué momento perdimos la empatía. ¿A qué horas reclamamos para nosotros lo que no les damos a los demás? Hoy, al presenciar que un puñado de colombianos protestan por el maltrato que reciben cuando llegan a México, me pregunto si serán los mismos que estando aquí en Colombia tildan a los venezolanos de “ladrones” o de robarles sus empleos o de generar entornos de inseguridad y espacios de incomodidad. No me sorprendería que tal nivel de hipocresía existiera.



Y de inmediato pienso también en todos esos dirigentes políticos a los que Chávez les parecía un tipo interesante y divertido, pero que ahora se quejan con “tanto venezolano entre nosotros”. O se me vienen a la cabeza aquellos que miran para el otro lado frente a las arbitrariedades de Nicolás Maduro, pero cuando tienen que pensar en cómo ayudar a los migrantes, reniegan de la “invasión” de venezolanos y salen a embolatarnos con declaraciones xenófobas escondidas en aclaraciones no pedidas. Esos que dicen: “No estoy hablando de todos”, “no quiero generalizar”, “lo digo sin ofender”, pero que, al final, con sus acciones terminan rechazando y apartando a los migrantes. Y luego, inmediatamente al lado de estos discriminadores de oficio, están los que simplemente guardan silencio. Los que quieren pasar de agache. Los que no protestan frente a los discursos de odio. Los que lo piensan, pero no lo dicen y que con su indiferencia están dejando que los extremistas ganen.



A todos los que invocan un patrioterismo barato, a todos los dirigentes que no se han leído la Constitución Política que nos rige y que dice en su artículo 100 que “los extranjeros disfrutarán en Colombia de todos los derechos civiles que se conceden a los colombianos”, y a quienes hablan de derechos humanos hasta que les toca poner en práctica lo que afirman, habrá que recordarles que también fuimos –o somos– ‘venezolanos’.



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo