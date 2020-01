Son los vetos, no los votos

Primero intentaron ponerse de acuerdo para elegir presidente de la corporación, y no lo lograron. Luego quisieron elegir fiscal, y quedaron bloqueados. Pasaron a probar suerte con la elección de sus compañeros magistrados, y tampoco obtuvieron ningún resultado. Finalmente, a ver si les iba mejor, procuraron ocuparse de las plazas de magistrados de tribunal, y allí la conclusión también fue estéril. Como para ver si las cosas habían cambiado con el paso de las horas, volvieron a intentar una elección de fiscal general, aunque 12 magistrados votaron con coherencia sistemáticamente, 4 votos también mantenían su posición inmodificable, y las decisiones, como era de esperarse, siguieron pendientes para después; para algún día que no se sabe cuándo será.

Otra vez, la Corte Suprema de Justicia ‘falló’. Y no como debería ‘fallar’ a través de sus sentencias, ocupándose de los pleitos civiles, laborales y comerciales de los colombianos o administrando justicia penal en un país con uno de los niveles de impunidad más altos. Nos falló a los ciudadanos como desde hace meses, anteponiendo intereses personales por encima de lo que resulta verdaderamente útil para la Rama Judicial



Doce magistrados vienen expresándose como una mayoría que no quiere seguir estancada, pero 4 de ellos, que con el paso de los días podrían ser solo 2, continúan con la sartén por el mango, esperando quién sabe que ocurra qué o que les ofrezcan quién sabe qué. Obstruyendo, ellos sí, el correcto funcionamiento de la justicia.

Por supuesto que tienen nombres y apellidos, y parece importarles cinco el escarnio público. Desde hace semanas fueron mencionados en RCN Radio y en los últimos días, en una columna de Vicky Dávila en la revista Semana, se habló de ellos para que no quedaran dudas. ¿Qué pasará por la mente de los magistrados Clara Dueñas y Eyder Patiño? ¿No será la hora de que canten abiertamente las razones de su bloqueo frente a las decisiones que la mayoría en la Corte quiere tomar y que ellos, aparentemente, no dejan que se tomen? ¿No será momento para que, en un acto de gallardía, nuestros togados admitan una votación nominal y que aquellos que han permanecido en esa poderosa pero silenciosa y solapada minoría expongan sus posiciones de cara a sus colegas y de frente al país?



Porque lo cierto es que aquí no hay una elección reñida o no hay una discusión de fondo sobre la pertinencia de los nombres que el Presidente les presentó en la terna para fiscal. En todas las rondas de votación, el candidato Francisco Barbosa aventaja sustancialmente a sus rivales, pero no logra llegar a los 16 votos, el número requerido para convertirse en fiscal y que, como están las cosas hoy, equivale a obtener una votación unánime en la Corte.



No son los votos de los que juiciosamente han cumplido con su deber, sino los vetos de los que, sin motivaciones públicas, siguen abusando de la posibilidad de sufragar en secreto, los que tienen detenido el normal trasegar de la justicia. Es obvio que nos va mejor con un fiscal en propiedad que con uno encargado indefinidamente. Es natural que la Corte avance más rápidamente en los expedientes que tiene pendientes por evacuar si son 23 magistrados y no apenas 16, como pasa en la actualidad.



Así que, señores magistrados: o se ponen las pilas, impulsan una votación con las cartas sobre la mesa y se destraban con sentido patriótico, o verán cómo los colombianos tristemente dejaremos de creer, cada día menos, en ustedes.

