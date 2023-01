¿Sin el pan y sin el queso?

Ni con una varita mágica de las más poderosas, el presidente Gustavo Petro podría sustituir los ingresos que los hidrocarburos le reportan a la Nación en el corto o en el mediano plazo a punta de turismo. En los cálculos más favorables, Colombia tendría que cuadruplicar las ganancias por este último concepto si quiere reemplazar, en algo, la plata que le entra por petróleo y minería. Como lo mencionó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “mientras la producción de hidrocarburos pesa alrededor del 5 por ciento del PIB, el turismo hoy solo representa el 1,5 por ciento”.



Los números, ciertamente, no dan, pero no está mal que el Gobierno quiera disparar el turismo como solución a varios de nuestros problemas. Apostarle a este rubro como dinamizador de la economía puede ser el único futuro posible para zonas bellísimas en Colombia que estuvieron azotadas por la violencia y se venían recuperando en los últimos años, o puede significar la posibilidad de generar empleo en regiones sin vocación industrial en las que existe un enorme potencial, en cambio, para recibir turistas nacionales y extranjeros.

Apostarle al turismo es comenzar a cambiarle la cara al país; es esforzarse por vender realidades y no apenas eslóganes bonitos; es promover la construcción y la remodelación de espacios que deben ser usados con esos fines; es impulsar una cultura de identificación y orgullo con lo nuestro. Todo esto pasa, sin embargo, por unas políticas consistentes, por una legislación laboral consecuente y por unos estímulos que puedan sustentar los esfuerzos que hoteleros y empresas turísticas quieran arriesgarse a hacer.

La reforma tributaria, en ese sentido, fue una oportunidad perdida y un contrasentido con la idea de darle rienda suelta al turismo. La necesidad de un IVA diferencial que no solo correspondiera a la coyuntura de la pandemia sino al impulso que se le quiere dar al sector no terminó de cuajar. Aunque se lograron salvar unos incentivos para la construcción de espacios turísticos en municipios con menos de 200.000 habitantes, no se les dio el mismo tratamiento a los proyectos futuros, lo que hubiera podido promover todavía más esta actividad.

No ve uno al Presidente dándole un rango especial al turismo en las entidades del Estado y apenas si se menciona el tema en un viceministerio sin muchos dientes para lograr la enorme transformación que en los discursos se anuncia. Tampoco hay un esfuerzo consolidado de gobernantes locales para capacitar a los jóvenes que pudieran dedicarse a este tema, ni planes de educación en bilingüismo o activación de protocolos para reforzar la seguridad en los sitios a los que llegan más visitantes.

El 2022 acabó con la mejor tasa de ocupación hotelera en 7 años y una tarifa promedio real que solo creció en 1,1 por ciento respecto al año 2019, aun con la presión inflacionista más alta de los últimos 20 años. No obstante, diciembre ya advertía una disminución de la tendencia del resto del año que puede ser un indicio de desaceleración en el sector, según ha identificado Cotelco.

Insisto: el Gobierno hace bien en pensar en el turismo como uno de los sectores estratégicos para un país como Colombia, pero sin políticas de fondo, sin que se hable de este tema en mayúsculas en el plan de desarrollo próximo a discutirse, y sin que se den señales a las empresas y los hoteleros que han hecho un trabajo tremendo pero que necesitan a un Estado comprometido, de verdad, con su causa, podemos terminar quedándonos sin el pan y sin el queso; sin petróleo y sin turismo. En esto, como en otras cosas, francamente no se puede improvisar.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

