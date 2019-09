Sin control

Nadie sabe dónde está Pedro Pablo Tovar Delgado. Este hombre, al que identificaban en las Farc con el alias de Pedro el Grande, era novio de la hermana del ‘Mono Jojoy’ y uno de los lavadores de plata más avezados de la guerrilla. Tan cercano era a ‘Jojoy’ que llegó a encargarse personalmente de los millonarios negocios entre el exjefe guerrillero y el narcotraficante ‘Rasguño’.

El 18 de febrero de 2019, la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP le concedió la libertad a ‘Pedro el Grande’, pero a algunos funcionarios de otras salas les ha llamado la atención que desde entonces hasta ahora, el beneficiado con semejante gabela judicial no haya vuelto ni a sonar ni a tronar por los despachos de la justicia transicional. Han pasado varios meses, y, aunque el susodicho tiene una restricción para salir del país, su paradero es un misterio, según me cuentan algunas de esas voces preocupadas por lo que está ocurriendo dentro de la JEP. Como ese caso hay varios más, y ni la justicia especial ni la ordinaria parecen tener herramientas prácticas para hacerles un tracking efectivo a todas estas personas.



Es grave que los amnistiados no aparezcan porque las víctimas se quedan sin una verdad que merecen conocer, pero resulta todavía peor que los ‘ausentes’, además de no cumplir sus compromisos con el sistema, hayan vuelto a cometer delitos sin que existan talanqueras para impedirlo o mecanismos para buscarlos y procesarlos por la vía ordinaria con más celeridad. Varios de ellos han delinquido al amparo de su estatus de amnistiados o aprovechándose de su libertad condicional, y solo meses después han tenido algún reproche de la JEP, que debería pronunciarse para que las autoridades de la justicia ordinaria puedan actuar.



El Ministerio de Defensa le ha enviado a la JEP al menos dos cartas en las que advierte de la posible comisión de delitos por algunos de los cobijados con el beneficio de la libertad condicional, incluyendo al ‘Paisa’ y ‘Márquez’, y más recientemente a ‘Mayimbú’ y a alias James, en el Huila.



¿Alguien ronda a quienes quedaron amnistiados como consecuencia del acuerdo de paz con las Farc? ¿Quién les pide cuentas de tanto en tanto para que honren su compromiso de aportar verdad al sistema de justicia transicional? ¿Tiene la JEP un sistema de verificación que permita hacer un seguimiento real de estas personas cobijadas con tal beneficio y de quienes han obtenido la libertad condicional?



La respuesta es que no existen controles ciertos, y la JEP parece estar llegando siempre tarde. En relación con los casos que guardan conexión con el narcotráfico, ni siquiera está llegando, cuando es justamente la gente que tiene información frente a rutas y finanzas ilegales –y que está en la calle disfrutando su amnistía– la que debería estar siendo verificada con más rigor para evitar que se ponga al servicio de las nuevas organizaciones criminales. Algo quedó mal diseñado, y a estas alturas uno ya no sabe si fue un error involuntario o un hecho deliberado para no incomodar demasiado a los signatarios de los acuerdos.



* * * *



La Corte Constitucional tiene la oportunidad de seleccionar la tutela del exministro Andrés Felipe Arias esta semana. Me dicen que, aunque les cueste un bonche con la Corte Suprema, la seleccionarán siendo coherentes con lo que el alto tribunal constitucional ha dicho y hecho en casos similares. Amanecerá y veremos.

@JoseMAcevedo