Ser contrarios, no enemigos

Es verdad que vivimos en un mundo polarizado. Es cierto que nuestras sociedades tienden a refugiarse en los radicales para sentirse más seguros y buscan refrendar sus propias posiciones en los medios que consumen y los líderes que siguen, sin darse la posibilidad de explorar otras formas de opinión. El esfuerzo por buscar la pluralidad es visto con frecuencia como una señal de indefinición. Y referirse con respeto al otro, por muy diferente que sea, es considerado por muchos un signo de debilidad o ‘voltearepismo’.



Sin duda, solemos oírnos más a nosotros mismos que a los demás, sobre todo si los otros piensan distinto. Aun así, nuestros dirigentes han hecho y dicho en los últimos meses cosas que reivindican el valor de las diferencias tramitadas con altura y que, en medio de titulares más escandalosos, hemos dejado pasar por alto.

Para empezar, deberíamos olvidarnos de que en política existen enemigos y concentrarnos en la idea de ‘contrarios’ que alimentan los debates públicos con posiciones distintas; que discuten, ¡cómo no!, pero que también son capaces de ceder para ponerse de acuerdo por un propósito superior. Se vale y se necesita criticar, pero sin insultar. Hay que denunciar, pero sin estigmatizar. Se puede elogiar al otro o reconocer méritos de los demás y eso no significa que se haya claudicado en las ideas propias.

En varios meses que llevamos haciendo entrevistas, o mejor, conversando con líderes políticos de todas las tendencias en Noticias RCN, me ha sorprendido la capacidad de los personajes que hoy están en la escena pública de decir cosas favorables frente a sus contrarios, que uno no se imaginaría de primerazo.

Que el presidente Petro diga, por ejemplo, “con Uribe hemos logrado algo y es bajar la polarización que teníamos en las calles” y que, a su vez, el expresidente Uribe interrumpa un mitin en el que estaba para pedir respeto por la persona del presidente Petro, y que el debate se concentre en los argumentos y no en las descalificaciones, es muy positivo. Pasado un año, ese tono entre los dos dirigentes –tal vez los más polémicos que haya habido en el último siglo– no se ha perdido, y los dos siguen haciendo lo posible por dar un buen ejemplo en ese sentido.

Que la vicepresidenta Francia Márquez invite públicamente a María Fernanda Cabal a tomarse un agua de panela en El Cauca es también de resaltar. Y, a propósito, que, recientemente, la senadora Paloma Valencia haya confesado “me encanta Francia Márquez” y “me parece un símbolo muy poderoso, tendría que entender mejor lo grande que es” es una expresión que sorprende igualmente. Que lo diga, sin temor a sus barras bravas, es consecuente y alimenta la esperanza de que una política con P mayúscula es todavía posible en Colombia.

Lo mismo dijo José Félix Lafaurie de Iván Cepeda, en alguno de esos diálogos: “En democracia uno debe respetar la opinión ajena. Yo respeto la de él, y él respeta la mía”. Y, seguramente, uno podría encontrar más ejemplos de líderes políticos que en esta coyuntura han mostrado un buen talante, pese a lo denso del ambiente y lo incierto del panorama.

Nos corresponde a los medios alimentar esa narrativa y no la de la división y el odio, pero también nos toca a todos los ciudadanos llevar esa filosofía a las discusiones más pequeñas; a los entornos más inmediatos con esas señales en mente: si Uribe y Petro pueden tratarse con respeto, ¿por qué nosotros no?... Si Paloma puede ver cosas buenas en Francia, ¿por qué, pese a los altercados con el vecino o el compañero de trabajo, no reconocemos las virtudes y los puntos de coincidencia con el otro?

Hay que encontrar el camino para ser diferentes sin matarnos; para pensar distinto y aun así oírnos con amplitud de pensamiento, y para ser contrarios, no enemigos.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

