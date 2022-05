¿Respetarán los resultados?

No hay duda de que existe un sector político en Colombia capaz de sacar a las calles a miles de personas y dar instrucciones precisas de qué hacer y hacia dónde dirigir las acciones en una movilización, de la misma manera en que, con enorme oportunismo, ese sector puede hacer que dichas expresiones se desinflen para no entorpecer los propósitos electorales en el corto plazo.



Hace un año, cuando esos políticos dijeron: “No abrir su negocio, no sacar su carro, no ir al trabajo, no comprar gaseosas, no ir a comprar nada en grandes superficies comerciales y no hacer transacciones financieras”, los manifestantes acogieron la instrucción que, entre líneas, se dejaba sentada. El resultado: atacaron sedes de bancos, destrozaron comercios y se obsesionaron, entre otros, con los almacenes de grandes superficies que en algunos municipios quedaron incendiados y fueron saqueados sin piedad.



Antes de las elecciones del 13 de marzo, los mismos dirigentes escribieron en sus redes sociales: “Llenar de asteriscos los formularios electorales”. Muchos de los que sirvieron como jurados terminaron obedeciendo la instrucción, y aunque nadie ha investigado a fondo todavía lo que pasó, la orden se cumplió.



Ahora, con el mismo oportunismo, los políticos de marras dieron, el pasado 28 de abril, la instrucción precisa según sus intereses de momento. Con igual efectividad, el llamado se acató: “No salgan, no den papaya, voten el 29 de mayo”.

Me pregunto si, con la misma contundencia, alguno de esos ‘caudillos’ podría decirles a sus bases que, pase lo que pase en la primera y, sobre todo, en la segunda vuelta, hay que respetar los resultados y si es del caso controvertirlos por las vías institucionales y no en las calles destruyéndolo todo. ¿Se comprometen los candidatos presidenciales, los congresistas electos y sus cuadros políticos a tramitar lo que sea que ocurra en las urnas el 29 de mayo, y luego el 19 de junio, en paz y sin recurrir a las vías de hecho?



Me preocupa que haya aspirantes para los que el único resultado aceptable sea ganar; que no estén dispuestos a pedirles a sus simpatizantes recibir las noticias con tranquilidad y que, por el contrario, estén preparando a los más radicales para reaccionar con violencia y asonadas. Me mortifica la idea de que haya órdenes veladas para que los alzados en armas y las organizaciones criminales incidan impunemente en el voto de ciertas comunidades que deberían, como todos los colombianos, ser completamente libres a la hora de depositar su sufragio.



Me aterra la postura de quienes dicen que en este país no hay democracia pero que cuando les aparecen votos hasta debajo de las piedras, cambian de parecer y reclaman su victoria, según su conveniencia. ¿Habrían reaccionado igual si fuera a sus contrincantes a los que les hubiera aparecido tal cantidad de votos?



Llegó la hora de que los candidatos se pronuncien sin ambages: ¿reconocerán y respetarán los resultados electorales? ¿Les pedirán a sus votantes, sin titubeos, que acaten lo que digan las urnas? Unos y otros deberían asumir ese compromiso públicamente, porque lo cierto es que los colombianos merecemos saber a qué atenernos y es necesario que quienes compitan en democracia sean lo suficientemente gallardos y responsables con el país para no incendiarlo.



Aunque las dudas nos carcoman y existan muchas distorsiones en este proceso provocadas por quienes organizan las elecciones, como lo hemos venido denunciando, la violencia nunca será el camino para arreglar las cargas y, por el contrario, terminaría empeorándolo todo.



Una pregunta; una simple, pero de hondo alcance; una que puede responderse con un sí o con un no. Tan fácil como eso: señores candidatos, ¿se comprometen a respetar los resultados de las elecciones?

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

