Quiéranse mucho, Presidente y alcaldes

Hace poco le oía decir a alguien que el presidente Iván Duque había sido determinante en la elección de alcaldes como Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín o Jorge Iván Ospina en Cali. La tesis suena rara al comienzo, porque uno pensaría que era obvio que Duque hubiera preferido que ganaran Miguel Uribe, Alfredo Ramos o Roberto Ortiz en estas ciudades. Sin embargo, el hecho de no haber jugado a la política local, como lo hicieron sus antecesores en la Presidencia, y no haberse metido a dar guiños o ayudar con ‘mermelada’ desde el Gobierno central a los candidatos de su partido, el Centro Democrático, hizo que la cancha se nivelara y permitió que los políticos emergentes tuvieran un juego más limpio en contra de las maquinarias tradicionales y pudieran triunfar, como al final lo hicieron.

Tal vez pocos han reparado en ese punto, y ni los propios ganadores en las regiones del país son conscientes de que, en ese sentido, la política cambió para bien y que las actitudes del Presidente les terminaron favoreciendo.



Ahora, ya en el poder, de lo que sí tienen que ser plenamente conscientes los nuevos mandatarios es de que sin el apoyo del Presidente en sus políticas de movilidad, recuperación del empleo y seguridad, va a ser muy difícil que saquen adelante sus agendas, lo mismo que para el primer mandatario resultará casi imposible que sus acciones redunden en los territorios si no existen una comunicación fluida y una relación armónica con los alcaldes y gobernadores recién posesionados. Por eso, el presidente Duque y los alcaldes tienen que quererse mucho, porque de la buena simbiosis de su relación depende que salgan adelante sus propósitos conjuntos.



En esta coyuntura, además, a todos nos conviene que el Gobierno central esté alineado con los gobiernos municipales. Las manifestaciones se reactivaron, las demandas sociales no se detienen, y contestar responsablemente a esas expectativas al tiempo que se controla el orden público y se garantiza que prime el interés general va a tener que ver tanto con los alcaldes como con el Presidente y su equipo de gobierno.

No bastará con lavarse las manos y decirle a la gente en los distintos municipios de Colombia que el problema es con Duque y que es a él a quien le tienen que reclamar. Las calles que serán escenario de las nuevas protestas les pertenecen a cada una de las ciudades y no a eso que llaman ambiguamente ‘la nación’, de tal suerte que serán los alcaldes los principales responsables de contener brotes de violencia y tramitar inteligentemente estas movilizaciones.



Por las primeras semanas que han transcurrido y los encuentros que han tenido Duque y los alcaldes de las principales ciudades, pareciera que la cosa puede funcionar y que ambas partes están pensando estratégicamente y con pragmatismo en que es mejor tener una relación de gana gana que un estéril enfrentamiento ideológico entre la periferia y el centro. No obstante, el Presidente puede mandar todavía más señales para que el camino quede allanado. Cuenta con la posibilidad de cambiar varios ministros y meterles sentido político y de región a esos relevos. Exgobernadores o exalcaldes que saben cómo es el maní en las ciudades y departamentos del país deben ser convocados pronto para que entren al Gobierno y ayuden con ese buen entendimiento.



La propia consejera para las Regiones tiene allí un oficio que trasciende el de organizar los dichosos talleres ‘Construyendo país’ y debe servir mucho más destrabando trámites ante los ministerios y facilitándoles soluciones a alcaldes y gobernadores en su tortuosa relación con las agencias centrales.



Presidente y alcaldes: ¡quiéranse mucho que les conviene! O se unen para acertar o fracasan conjuntamente.