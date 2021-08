Si mis cuentas no me fallan, ya vamos llegando a 40 candidatos presidenciales. Pongámosle que, de esos, unos 10 sobrevivan hasta las consultas interpartidistas de marzo y que unos 5 lleguen al tarjetón en primera vuelta. Los 30 que quedarán tendidos en la lona o que desde el principio sabían que no iban a tener sino el voto de la mamá y los hijos en una contienda presidencial serían, sin embargo, unas muy buenas opciones para llegar al Senado o a la Cámara a fortalecer la Rama Legislativa, su independencia, la altura de sus debates y el control político indispensable en un régimen excesivamente presidencialista.

No obstante, la mayoría de ellos desprecian esa posibilidad y una curul en alguna de las dos cámaras se les ‘queda chiquita’. Predican a los cuatro vientos su amor por Colombia, dicen que se sacrifican sometiendo sus nombres a una elección pública, pero cuando les piden que presten sus servicios en el Legislativo se mueren de la pereza y se les acaba el ímpetu. Es obvio que nadie puede obligarlos a lanzarse a una cosa u otra, pero el desprecio por fortalecer las listas parlamentarias dice mucho de lo que somos y de la suerte que tenemos como democracia.



¿Quién piensa en el Congreso? ¿Quién está exigiéndoles a los partidos políticos que llenen sus listas de gente a prueba de escrutinio, que sean decentes y preparados?

Todos quieren ser presidentes y ninguno congresista, y lo peor es que los buenos que hoy hay ya anunciaron que se van y detrás de ellos no es seguro que llegue gente igual de competente. Por solo pensar en las elecciones de mayo, nos estamos olvidando de las de marzo. ¡Y congresistas habrá y ninguna silla se quedará por llenar!... pero ¿quiénes y qué agendas ocultas se alzarán con esas curules? Me da mucho susto esa composición con la plata de los narcos valorizada, con el control regional de muchos grupos al margen de la ley, con unas circunscripciones dizque para las víctimas, sin reglas claras de juego que garanticen que serán para ellas y no para sus victimarios, y con la eterna reencarnación de la dirigencia criminal en cuerpo ajeno.

El desprecio por fortalecer las listas parlamentarias dice mucho de lo que somos y de la suerte que tenemos como democracia. FACEBOOK

TWITTER

Más que un festín de “candidatos a la presidencia de la esperanza”, debería haber una lista al Senado esperanzadora con personas de peso como Iván Marulanda o Humberto de la Calle que no tienen ningún chance de llegar a la Presidencia, pero que serían regios parlamentarios. Y en vez de seguirle rogando a Germán Vargas Lleras que se lance de nuevo a coronar el Ejecutivo, sus más cercanos tendrían que estar convenciéndolo de que encabece la lista de Cambio Radical para tener una bancada que represente a ese sector político con altura. Y los liberales, que tienen en nombres como el de Eduardo Verano de la Rosa no a un aspirante presidencial potente, pero sí a un hombre que entiende las regiones y podría ser determinante en el Congreso, también deberían estar echándoles el ojo a esa clase de personajes para que jalonen votos decentes y fortalezcan su presencia en el salón elíptico.



Finalmente están los jóvenes. Si sus gritos se convierten en votos, las nuevas generaciones tendrían un chance enorme de apoyar a gente por debajo de los 40 años para que desde todos los flancos políticos lleguen voces verdaderamente renovadoras. ¡Que alguien piense, por Dios, en qué clase de Congreso queremos tener! Seguir con senadores que le deben a todo el mundo, que no pagan impuestos, que serruchan y extorsionan a los gobernantes de turno, que mueven fajos de billetes, que tienen nexos con paramilitares o defienden guerrilleros prófugos no puede continuar siendo el trágico sino de la democracia colombiana.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)