¿Quién da más?

Un mes después de iniciado el ‘paro’ nacional (no conozco una sola empresa que haya ‘parado’ sus operaciones, o un sector que esté inactivo por las movilizaciones como para que sigamos hablando de ‘paro’), conviene, en todo caso, hacer algunos balances para entender de quién es la culpa de que el diálogo –conversación, negociación– no haya producido todavía resultados tangibles.

En toda mesa de concertación, las partes arrancan con posiciones maximalistas; eso es obvio. Piden ‘lo más’, para poder alcanzar un punto medio. Sin embargo, la lógica con la que ha operado el comité organizador de las protestas es irracional y dañina.



Exigieron un espacio propio para sentarse con el Gobierno y, aunque su petición sonaba contradictoria con la idea que pregonaban en las calles de una sociedad plural y abierta, el Ejecutivo terminó cediendo. Se han reunido 16 veces de manera oficial y 6 más de manera informal, sin que hayan dado muestras de ceder en nada.

De hecho, las 6 razones con las que se convocó la movilización terminaron convertidas en 13 puntos, y de esos, hoy hay más de un centenar de subpuntos que hacen inviable cualquier diálogo. Es como si, deliberadamente no quisieran llegar a ninguna parte, o como si quisieran extender este ejercicio hasta el 2022 para convertirlo en una campaña presidencial anticipada y permanente. Las más de 5.000 propuestas de los ciudadanos sin intermediarios que se han contactado vía internet lucen más realistas que las del comité del paro.



Entre la semántica, el desborde –o delirio– de las pretensiones de los autoimpuestos voceros y la agitación en los micrófonos, las marchas se fueron diluyendo con los ‘tutainas’ que comenzaron a oírse, y no queda otro escenario de aquí hasta el 31 de diciembre que el de la discusión del salario mínimo para el 2020, en el que tampoco se ve que los miembros del comité estén cediendo en nada.



De una propuesta de aumento del 5 por ciento, planteada inicialmente por los empresarios, estos pasaron a un 5,8 por ciento en cuestión de semanas, muy por encima de la recomendación de los más ortodoxos economistas, que planteaban un crecimiento, si mucho, del 4 por ciento. No obstante, conviene preguntarse: ¿en qué se han movido, por su parte, los representantes de los trabajadores, que –por el momento– siguen en el mismo e irreal 8 por ciento con el que llegaron a la mesa de concertación laboral? ¿Lo de ‘todos ponen’ se quedó en el juego de la pirinola y aquí los únicos que no ceden en nada terminaron siendo estos sectores cada día más radicalizados?



El desgaste evidente de la protesta, de la que hablaba Mauricio Vargas en su columna del pasado fin de semana, impone una obligación de flexibilizarse y entrar en razón para los que se arrogaron la vocería de los jóvenes y grupos que han salido a las calles.

También les exige a los artistas y a los colombianos agremiados en ciertos movimientos que llenen de contenido sus cánticos para establecer, con objetivos realizables, qué es exactamente lo que piden y no sigan hablando de generalidades o de imposibles que ningún país del mundo ha llegado a implementar nunca.



Es la hora de dar más, no de pedir más, porque solo así podremos convertirnos en paradigma de América Latina a la hora de superar las crisis sociales. Es eso o volvernos otro país con milagros a la inversa, como Argentina o Chile, en los últimos meses, o tan inestables como Bolivia y Ecuador. ¿A quién nos queremos parecer de verdad?

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.@JoseMAcevedo