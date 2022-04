¡Que nos devuelvan la confianza!

Imposible bajarle el volumen a una situación inédita en la historia electoral colombiana. Que en el Senado se hayan embolatado más de 1 millón de votos y que en la Cámara no fueran reportados 500.000 sufragios en el preconteo y ahora estén apareciendo en el escrutinio no había ocurrido jamás en la vida. La discrepancia habitual, entre una y otra cosa, era del 2 o el 3 por ciento, máximo; ahora la diferencia es del 7 por ciento, y no despelucarse ante una situación así es convertirse en cómplice silencioso de una extraña situación que ya está lejos de llamarse simplemente ‘error’.



Al principio, todo parecía exagerado, propio de una histeria electoral que no convenía. Ahora cualquier alerta se queda corta. No puede parecernos normal lo que ocurrió ni la forma solapada como se tramitó el asunto, porque lo cierto es que todos los días nos vamos enterando con cuentagotas de una situación que ya era grave con 500.000 votos refundidos y ahora lo es todavía más con la proporción de votos que aparecieron entre una etapa electoral y otra, según ha dicho el propio registrador Alexánder Vega en una entrevista que nos concedió en Noticias RCN.



Y si no son del pacto histórico los otros 500.000 votos que aparecieron en el Senado, ¿de quiénes son? Y entonces, ¿cambiará una vez más la composición del Congreso, según lo que se ha venido a conocer? Algunas fuentes de los organismos electorales aseguran que no, pero, de nuevo, la situación estará en disputa varias semanas más y, mientras tanto, llegaremos a la primera vuelta sin garantías de transparencia suficientes y con muchas más dudas que certezas sobre la idoneidad en la selección de jurados, la ejecución del software de consolidación y la transmisión de datos.

Y ojo a lo dicho por el Registrador: “Nosotros logramos identificar, por ejemplo, que el candidato Gustavo Petro por Twitter dio la instrucción a sus testigos electorales que ordenaron a las mesas de votación llenar todo con asteriscos”. ¿Cuál de todos los organismos de control está investigando esta situación? ¿Ahora nos va a parecer normal que los testigos de una determinada campaña presionen o induzcan a error a los jurados? ¿No hay allí delitos y faltas que tienen que esclarecerse con prontitud?

Hablan de entrampamientos, pero cuando tienen que asumir su responsabilidad en las ‘trampas’ que le pusieron al proceso deliberadamente, según lo ha dicho el mismo doctor Vega, se quedan callados, aprovechándose de una situación que, al final del día, les terminó conviniendo.



¿Dónde están los partidos políticos uniéndose ya para exigir una auditoría conjunta que nos dé tranquilidad a todos? ¿La única auditoría que se ha hecho ha sido la contratada por el propio Registrador?



¿Cuántos nuevos testigos electorales sumarán las otras campañas para evitar que se vuelva a repetir el episodio de presión indebida que, aparentemente, surgió el pasado 13 de marzo? ¿En dónde está la mesa de garantías siendo convocada nuevamente y pronunciándose sobre la selección de los jurados? ¿Y la Procuraduría y la Fiscalía esperarán un año para producir sus primeras decisiones frente a las denuncias que han sido formalmente presentadas?



Esta sensación de desconfianza no puede extenderse como bola de nieve sin que nadie haga nada. La responsabilidad es de todos, comenzando por la autoridad electoral (muy de agache ha pasado el CNE), los organismos de control y el propio Gobierno Nacional, encargado de garantizar el orden público en todos los casos, reconstruir la legitimidad y pronunciarse con hechos y no apenas con palabras.



Por Dios, ¡que nos devuelvan la confianza!

JOSÉ MANUEL ACEVEDO@JoseMAcevedo

