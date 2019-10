¡Que investiguen más, no menos!

Se necesita ser muy descarados, muy cínicos o muy necesitados de que la verdad no salga a flote para solicitar abiertamente que en vez de investigar más, se investigue menos; que en vez de que se esclarezca lo que ocurrió en aquella oscura campaña de 2014, se olvide todo y se pase la página, como si nada hubiera sucedido. Se necesita ser muy caradura para pedir que los graves hechos que se han venido relatando y las interceptaciones que se han venido revelando públicamente no conlleven un pronunciamiento de fondo de las autoridades competentes para hacerlo.

Se necesita, en síntesis, ser el partido de ‘la U’, que un día está con Uribe, al otro con Santos y al siguiente con Duque, para pedir que se declare la prescripción por los hechos ocurridos en 2014 y que el Consejo Nacional Electoral simplemente se cruce de brazos. Aun si hubiera espacio para la tesis de la prescripción, lo que uno esperaría de unos políticos que nada deben y, por lo tanto, nada deberían temer, es que pidieran que se levantara aquel vencimiento de manera que se pudiera esculcar a fondo y contarles a los colombianos lo que sucedió, con la tranquilidad de que nada grave que los pudiera comprometer, podría decirse. Pero no. El partido de ‘la U’ aboga ahora por que a su expresidente lo dejen quieto; que todo se olvide y nada pase, porque el tiempo para contar verdades, según ellos, caducó.



Bastante tendremos los colombianos con ver que los exgerentes de esas campañas, como Roberto Prieto, o los enlaces oscuros de estas, como Esteban Moreno, pagarán uno o dos años de tiempo efectivo privados de la libertad como para que ahora, encima de todo, ante la impotencia de no verlos responder penalmente por lo que hicieron, nos tengamos que resignar a no saber la verdad y que no existan sanciones contra los partidos políticos que hicieron parte de una de las peores estafas electorales, violación de topes y conflictos de intereses que se recuerden en Colombia.



El partido de ‘la U’, y seguramente el Liberal, y luego Cambio Radical y, de pasadita, el Partido Conservador, apoyarán la tesis del silencio, el olvido y la absoluta impunidad. Y hay magistrados que vienen de todas esas colectividades que ya están trabajando en la prescripción para eximir a los políticos de entonces de cualquier juicio y de cualquier responsabilidad.



Los enriquecimientos ilícitos por los que, si acaso, condenarán a los eslabones más débiles de la cadena no serán suficientes para forzar a los implicados a contar todo lo que saben; y, aunque lo que ha trascendido es, en sí mismo, demasiado grave, ahora el doctor Aurelio Iragorri, en nombre del partido de ‘la U’, quiere que la investigación administrativa fenezca sin haber comenzado; que los magistrados se dediquen a otros asuntos y no soben más. El mismo doctor Iragorri que hablaba con Roberto Prieto, para tratar de suavizarlo; el que le decía en conversaciones telefónicas: “En qué puedo ayudar y qué quiere que haga”; el mismo Iragorri que le aseguraba a Prieto al final de esa conversación que estaría pendiente para hacer lo que tocara es ahora el que, como cabeza de ese partido resbaladizo y vendido al mejor postor, clama por el silencio.



El próximo 4 de octubre deberá llegar el escrito de defensa del expresidente Juan Manuel Santos al CNE, y seguramente él y su abogado insistirán en la prescripción y no tendrán el valor de renunciar a ella porque saben que si eso ocurre, no podrían sostener el prestigio internacional que todavía le queda al premio nobel. Qué difícil entender que mientras hay condenados por una reelección, se quiera tapar todo de otra que se hizo con marrullas muy graves.

@JoseMAcevedo