Proteger a Ecopetrol

No tengo amigos ni familiares empleados en Ecopetrol. Tampoco tengo acciones. Lo que pasa es que cuando miro al lado y veo a PDVSA, la petrolera venezolana, arruinada y con más problemas que nunca, y comparo su situación con la de Ecopetrol, que generó cerca de 26 billones de pesos, entre dividendos, impuestos y compras de bienes y servicios en las regiones, confirmo que este es el momento para reivindicar que esta compañía es de todos los colombianos y que hay que cuidarla y protegerla, como uno de los bienes más preciados de la sociedad.



Es obvio que el presidente entrante puede incidir en el cambio de junta directiva y que quiera intervenir en el nombramiento o la ratificación del presidente de la empresa, como seguramente lo hará. Pero ojalá los que vengan sean tan buenos como los que están. Esa junta actual que a varios les produce escozor, ha logrado en 2021 y lo corrido de 2022 los mejores resultados financieros de la historia de esta empresa. En los últimos años Ecopetrol dejó de ser una compañía de petróleo y gas para convertirse en un grupo diversificado de energía, con presencia creciente en electricidad, infraestructura, energías renovables e hidrógeno.



Y no. La empresa no necesita que le vengan a decir que hay que apostarle a la transición energética porque antes de que la campaña política y el populismo ambiental comenzaran, Ecopetrol ya estaba trabajando en un plan serio que espera concluir en 2040 y que significa, nada menos, que la mitad de sus negocios se centraran en actividades de bajas emisiones, responsables con la situación ambiental que vive la humanidad.



Quise averiguar un poco más sobre este tema que preocupa tanto, y con razón, al nuevo gobierno y me encontré con que en 2021 se reutilizó el 74 por ciento del agua usada en operaciones por la compañía y que entre 2020 y 2021 se redujeron más de 490.000 toneladas de C02.

Capítulo aparte merece el presidente de la empresa, don Felipe Bayón, que no es cuota de nadie más que de su propio talento, porque comenzó su tarea en el gobierno Santos y siguió cuatro años en el gobierno Duque, dando resultados. Su gestión ha permitido alcanzar utilidades netas por 16,7 billones de pesos, dividendos de 11,5 billones de pesos, que se pagan en 2022 –para la Nación van derechito 10,2 billones– y ha liderado cuatro descubrimientos en 2021 para garantizar eso que muchos desprecian pero que hoy, visto el contexto internacional, se vuelve muy relevante: la seguridad energética.



Así que vuelvo al comienzo: como colombiano me niego a que Ecopetrol siga los pasos de PDVSA, que tardaría diez años en recuperar su mejor nivel de producción y otros diez en retomar su senda gerencial y de eficiencias.



Se trata de velar por los 254.000 accionistas directos y proteger a los 18 millones de ciudadanos que participan a través de sus ahorros en fondos de pensiones. También se trata de pensar en las más de 10 millones de familias (40 millones de colombianos) que usan gas natural a diario. A Ecopetrol, en fin, hay que cuidarlo de la politiquería y blindarlo de los populacheros.



Ah, y por favor, ojalá cuando hablen de fracking –y sé que de las 27 horas de empalme, 4 se fueron en este tema– lo hagan sin apasionamientos y pensando en las palabras del profesor Moisés Wasserman expresadas en este mismo diario: “No sé si el fracking nos conviene o no, pero si se quiere acertar, yo recomendaría hacer los estudios. No hay que tenerles miedo a los estudios ni a sus resultados; más bien, hay que temerles a las decisiones que no los toman en cuenta”. ¡Protejamos a Ecopetrol!

JOSÉ MANUEL ACEVEDO@JoseMAcevedo

