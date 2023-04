Presidente: oír engrandece

Han sido varios los trinos y las oportunidades en las que el primer mandatario, Gustavo Petro, ha dicho que la suya es una presidencia dialogante, que oye y que recoge las preocupaciones de todos los sectores. Pasar a la historia como un gobierno de concertación y suma de muchas voces, como un gobierno verdaderamente incluyente, no sería poca cosa: desarmaría discursos polarizantes y proyectaría el liderazgo del Presidente más allá de sus bases.



(También le puede interesar: Hablaron los gobernadores)

Quienes hablan con Gustavo Petro en entornos más privados advierten en él un pensamiento racional y quedan sorprendidos con la capacidad de absorber buenos argumentos del otro lado. No luce como un energúmeno inflexible y, más bien, se percibe como un pragmático. El problema no parece ser entonces el Petro íntimo, ni el lío resulta estar en su primer círculo, en el que se mueve con gran destreza y capacidad intelectual y ejecutiva Laura Sarabia, su eficiente jefa de gabinete.

Las trabas aparecen en el entorno medio; en aquel ruido dogmático que lo envenena y lo invita a arrasar, a devolverse a las llamadas “conquistas sociales” previas a la Constitución del 91, desconociendo los avances que se han cosechado en las últimas tres décadas.

El país requiere certezas pronto sobre su entorno legal para superar el estado de congelamiento en el que muchos sectores están. FACEBOOK

TWITTER

A este gobierno al que –con razón– no le gustan los ‘entrampamientos’, parecen haberle tendido uno muy profundo los más radicales que están tratando de que el Presidente gobierne solo con la mitad que lo hizo ganar y que no le permiten avanzar en la construcción de acuerdos con ese otro 50 por ciento de país que podría darle un chance, siempre y cuando Petro esté dispuesto a oír. No es tan difícil y está en un punto ideal de gobierno para dar el timonazo y aceptar una apertura que les haría las cosas más fáciles a él y, sobre todo, al país.

Oír engrandece, señor Presidente. Oír lo puede llevar a ser el líder continental que usted sabe que puede ser. Oír, aceptar modificaciones, incluir, ceder, si se quiere –que no es mostrarse débil ni traicionarse, sino crecer su audiencia y potenciar su presencia en sectores de opinión más blanda– le daría las claves para construir un estilo de izquierda convocante que extienda su legado más allá de cuatro años, como tanto quiere.

Dialogar y sacar adelante acuerdos trascendentales sobre bases que usted ha trazado con claridad y en las que no tiene que cambiar lo investirían de la autoridad que va a necesitar si quiere ser el hombre definitivo para ayudar a destrabar las cosas en Venezuela y ponerse en la mitad de la oposición y el régimen de Maduro para restablecer la democracia en el vecindario.

Pero para eso, señor Presidente, tendrá que empezar primero por casa, y las reformas laboral, de salud y de pensiones se convierten en la oportunidad perfecta para mandar una nueva señal que el país sabrá leer si usted se decide a oír a quienes piensan distinto o, incluso, a quienes pensando, en esencia, igual que usted tienen una versión más moderada de las cosas.

Estoy de acuerdo con Héctor Riveros, quien, en su columna de La Silla Vacía, sentencia que las reformas van a pasar, pero el Presidente tiene dos caminos para eso: convertirse en otro más que para lograr su cometido tiene que ‘enmermelar’ uno por uno a los congresistas esquivos, o plantear escenarios de conversación positiva en los que se puede apelar a consensos deseables y posibles sin someterse a un innecesario desgaste.

El país requiere certezas pronto sobre su entorno legal para superar el estado de congelamiento en el que muchos sectores están. Las llaves para lograrlo no las tienen ni la ministra Corcho, ni la ministra Ramírez ni el senador Roy Barreras, sino el propio Gustavo Petro. ¡Abra esa puerta y oiga, Presidente, que oír engrandece!

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)