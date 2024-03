Presidente: ¡es la economía!

Por supuesto que es bueno que el desempleo siga bajando. En enero de este año se ubicó en 12,7 por ciento, mientras que en el mismo mes de 2023 estaba en 13,7. Alentador resulta que la inflación continúe cediendo y que, según algunas proyecciones como las del Itaú, pueda llegar al 4,8 por ciento a finales de 2024. Mejor todavía sería que el Banco de la República nos diera la noticia de que quiere bajar las tasas de interés de una manera audaz, pero ninguna de esas cifras es suficientemente buena si, por otro lado, tenemos en cuenta la caída del 25 por ciento de la formación bruta de capital durante 2023, la ejecución presupuestal más baja de la última década, y los indicadores que preocupan, como el de la Fundación Heritage sobre libertad económica a nivel mundial, que pone a Colombia al mismo nivel de Montenegro, Tonga y Tanzania.



(También le puede interesar: Eln: los mismos faltones)

El discurso de la ‘hiperestatización’ promovido por el presidente Petro y sus más activos –o activistas– funcionarios ha pelechado e hizo que la calificación de Colombia en este ranking empeorara y pasáramos del puesto 62 al 84, es decir que hoy seamos un país más restringido y con menos libertades económicas.

La izquierda más rancia dirá que, por el contrario, esta es una buena noticia porque muestra el debilitamiento del modelo neoliberal en nuestro país, que es parte de lo que se ha propuesto este gobierno. Sin embargo, me pregunto cómo puede ser bueno que montar cualquier tipo de negocio sea mucho más difícil en Colombia que en otras naciones de Latinoamérica. Cómo puede ser mejor estar en la categoría de países “mayormente reprimidos”, cuando los más pobres de los países considerados ‘libres’ son dos veces más ricos que los de los países ‘reprimidos’. Cómo puede ser una buena noticia que las talanqueras que les ponen a los nuevos empresarios en nuestro país sean tan difíciles de superar que, con frecuencia, los lleven a desistir de sus ideas de negocios.

El Gobierno está en mora de profundizar su relación con el empresariado socialmente responsable que está siendo bien visto por el país. FACEBOOK

TWITTER

Según Libertank, un centro de pensamiento que habla siempre desde la evidencia, los países más libres son 10 veces más ricos, 8 veces menos pobres, tienen mayor desarrollo humano, son más innovadores y protegen mejor el medio ambiente. ¿Cómo va a ser mejor bajar en un ranking de libertad económica en vez de seguir aspirando a subir en el escalafón?

Por eso hay que insistir en esto: la economía debe ser la prioridad en un momento de contracción tan fuerte como el que estamos experimentando. La reactivación tiene que ser la obsesión de este gobierno para poder avanzar en la agenda social que nos prometieron en 2022. Y ojo: sin empresa privada no hay desarrollo, no hay tributación, no hay políticas de generación de empleo sostenibles. Hoy, los colombianos confían más en los empresarios que en los políticos. Mientras el Presidente araña el 35 por ciento de popularidad, los empresarios llegan al 59 por ciento de favorabilidad, según la última encuesta de Invamer.

¿Tendrá sentido impulsar un sesgo antiempresa en vez de hacer sinergia con el sector privado para alcanzar propósitos que nos unan? El Gobierno está en mora de profundizar su relación con el empresariado socialmente responsable que está siendo bien visto por el país. Juntándose podrían potenciar muchas de las iniciativas bien concebidas pero muy flojas en su arranque y materialización.

¡Es la economía!, señor Presidente. Aun los mandatarios de izquierda latinoamericana, como Amlo en México, que tiene muchos defectos, han dejado trabajar al sector privado. Lula, en Brasil, puede ser criticable por mil cosas, pero no compró el discurso de la destrucción automática de los recursos derivados de la exploración y explotación petrolera. Por todo esto, la recuperación de la economía en Colombia, más allá de los discursos, de las diferencias y de los enfoques, debería ser la prioridad para todos.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)