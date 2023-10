Por lo bajo

No es creatividad, no es irreverencia, no son “cojones bien puestos”, no es “alguien que por fin les canta la tabla a los otros y les dice la verdad”. No. La aparición de vallas, mensajes publicitarios y métodos rastreros en los que, hablando mal del otro, se quiere ganar puntos propios es un recurso tan manido como rechazable, y no por haberse usado siempre en las campañas políticas se puede normalizar.



Ni asociar a personajes de izquierda con grupos ilegales o con criminales de lesa humanidad ni decirles a los de la derecha que son automáticamente unos paracos detestables nos va a conducir a construir un mejor país, y mucho menos nos va a ayudar a elevar el nivel de la política que, en varias regiones de Colombia, se ha degradado con la campaña en curso.

En Medellín, por ejemplo, el renunciado alcalde Daniel Quintero salió a hacer una campaña cochina creyendo que así va a resucitar a su candidato. Diciéndoles a los vendedores ambulantes que el ‘ficouribismo’ los odia y los considera delincuentes, el señor Quintero cree que puede ganarle la batalla electoral al aspirante puntero con ese tipo de estrategias. Y no es que no pueda criticarlo, confrontarlo, recordarle sus acciones como gobernante en el pasado o echarle pullas; la política no es precisamente una actividad de ángeles, pero ese liderazgo ‘en negativo’ del que hemos hablado, que corre las cercas éticas, que valida todas las acciones y traspasa sin pudor todos los límites, no puede seguir siendo aplaudido.

En varias ciudades, incluida Medellín, algunos inescrupulosos están imprimiendo volantes ‘chimbos’, que parecieran de la campaña oficial de un candidato determinado pero que muestran cosas que no está ni prometiendo ni de las que está hablando el aspirante que sale en la foto del panfleto. Guerra sucia. Política baja.

En Huila, el Consejo Nacional Electoral ordenó el desmonte de una valla del candidato Yilber Saavedra por poner las fotos de un grupo de exgobernadores llamándoles “ratas”, sin más. En otras publicidades se puede ver que “el Centro Democrático es igual a ‘falsos positivos’ ”, o que el “Pacto Histórico es simplemente pagar para no matar”, reduciendo uno y otro partido a consignas simplistas que no le aportan nada al fondo de la discusión.

En buena parte, la responsabilidad de que esto pase o deje de pasar está en nosotros, los electores. Si vitoreamos al que se cree el más ‘vivo’ usando estas herramientas o pensamos que es ‘el putas’ por atreverse a cruzar la raya, estaremos validando la política que exalta lo peor de la condición humana para ganar y no depuraremos nunca las malas prácticas de esta actividad. El control social, el rechazo de los ataques e insultos, vengan de donde vengan, es la forma más eficiente para desincentivar estos hechos. Políticos avivatos siempre habrá, pero si como ciudadanos seguimos dándoles valor y felicitando a quienes apelan a estas jugaditas para hacerse sonar, no nos podemos quejar después, cuando, instalados en el poder, hagan lo mismo. Los que usan bajezas para ganar las usarán también para gobernar.

De otra parte, hay que demandar de todos los políticos que defiendan las tesis propias sin desacreditar las ajenas; que critiquen, sí; que nos digan lo que les parece mal, pero que, acto seguido, nos muestren un camino, una alternativa, unas propuestas. Ténganles miedo a los candidatos que solo se quejan; que se la pasan echándoles la culpa de todo lo malo a los demás y que no aportan ideas, porque esos son los que llegan a improvisar. Cuide su voto y, de paso, sepa que no solo estamos eligiendo alcaldes y gobernadores, sino que también necesitamos buenos concejos y buenas asambleas. ¿Ya revisó los nombres de quienes aspiran a esas corporaciones?

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

