¡Ojo con el ‘Paisa’!

Tal vez, una de las personas que más calibrado lo tiene sea la periodista Salud Hernández-Mora. Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, el hombre del atentado al Club El Nogal y del secuestro masivo en el Huila, fue el primero en burlarse en la cara de las víctimas y el que puso a prueba la credibilidad de la JEP. En una columna publicada en este mismo periódico hace un par de meses, Salud escribía: “Ni siquiera pueden dormir tranquilos Timochenko y los de su ala del partido Farc, pues conocen mejor que nadie la capacidad sicarial del ‘Paisa’ y su facilidad para poner bombas. Del exjefe de la Teófilo Forero se podrán decir muchas cosas, menos que no sabe de guerras y atentados. Es un enemigo de cuidado”.

Quizás por eso, antes de llevarse al monte a ‘Santrich’ o al propio ‘Romaña’, ‘Iván Márquez’ se aseguró de aparecer en sus megalómanos comunicados acompañado por el ‘Paisa’, para amedrentar. Y es que, de todos los que aparecen en la puesta en escena de ‘Márquez’, el único por el que hay que preocuparse es por el ‘Paisa’, pues sabe cómo infundir miedo porque se especializó en terrorismo.

El ‘Paisa’ sabe que en ausencia de un aparato militar organizado, buenas son las bombas para demostrar capacidad ofensiva FACEBOOK

TWITTER

‘Márquez’ es un frustrado que nunca logró ser comandante de las Farc. Aunque pretendió debilitar el liderazgo de Timochenko en la última etapa de las negociaciones y ya con la exguerrilla convertida en partido político, finalmente no lo logró y ante las revelaciones de su sobrino, Marlon Marín, en Estados Unidos, tuvo que salir corriendo a pagar escondederos. ‘Gentil Duarte’, uno de los líderes de las disidencias, tampoco reconoce a ‘Iván Márquez’ como jefe y, si acaso, le ofrecería una tercera o cuarta posición dentro del grupo criminal. El Eln, por su parte, ya tiene una estructura jerárquica que no sacrificará para incluir a un par de viejos como ‘Márquez’ o ‘Santrich’ en su cúpula. Entre tanto, el hombre del “quizás, quizás, quizás” tampoco reviste en sí mismo una amenaza, pues resultó muy malo para tapar sus crímenes y acabó cayendo fácilmente en el entrampamiento de la DEA. De no ser porque la justicia colombiana terminó protegiéndolo, hoy estaría preso o extraditado.



El ‘Paisa’, en cambio, nunca se desarmó. Concurrió a La Habana para darle gusto a su amigo ‘Márquez’ y generar la falsa impresión de que incluso el mando más sanguinario estaba dentro de los acuerdos. No obstante, la gente que habló con él, estando en Cuba, admite que su discurso nunca fue el de la paz, sino que constantemente hacía alusión a su profundo conocimiento de los bienes en poder de la ‘oligarquía’, de las fincas de los ganaderos que se tenía estudiadas con precisión, o hablaba de las extorsiones a las multinacionales, frente a las cuales sacaba pecho por tenerlas sitiadas siempre que se lo propuso.



Más de un exministro de Santos que dialogó en su momento con el ‘Paisa’ puede dar fe de que su narrativa nunca fue la de un tipo que quería entregar las armas y dedicarse a los proyectos productivos, sino que pretendía seguir en sus andanzas, quién sabe si con el silencio cómplice de algunos militares de la última etapa del gobierno Santos que, teniendo sospechas de los negocios de tráfico de armas en los que andaba en ese momento, miraron para otro lado para “no dañar la paz”.



El general Jorge Luis Vargas, quien ahora ocupa el puesto de director de Seguridad Ciudadana, tendrá que abrir bien los ojos y los organismos de inteligencia del Estado, pulir sus estrategias para detectar posibles atentados en las ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá. El ‘Paisa’ sabe que en ausencia de un aparato militar organizado, buenas son las bombas para demostrar capacidad ofensiva. ¡Por eso, ojo con el ‘Paisa’!

@JoseMAcevedo