Odebrecht: salimos a deber

Existen los que nunca confiesan sus delitos. Por otro lado, están los que los admiten pero no piden perdón y luego, en la escala del cinismo absoluto, están los que, además de no arrepentirse por lo que hicieron, les exigen a sus víctimas que los reparen por los daños causados y que les agradezcan por no haberles hecho nada peor. En esta última categoría de caraduras se encuentran los corruptos de Odebrecht, y las víctimas somos todos los colombianos, que, además de haber padecido un profundo menoscabo de la moralidad pública por cuenta de la multinacional brasileña, ahora tendremos que lidiar con dos procesos judiciales en los que posiblemente les salgamos a deber.

El primero de ellos es el que tiene que ver con una demanda arbitral comercial. Allí pretenden que el Estado les pague 2,2 billones de pesos por su afectación como inversionistas en este convulsionado país.



La otra pelea que nos quieren casar, y que anunciaron en una carta que le enviaron a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, es por la bicoca de 3,8 billones de pesos, alegando dizque la “expropiación ilegal” de sus intereses. Entre ambas demandas, los cínicos de Odebrecht suman en pretensiones contra nuestro país 6 billones de pesos, y aunque suene delirante, si no nos defendemos o nos defendemos mal, podríamos terminar clavados en estas instancias internacionales.



Es obvio que en Odebrecht se sientan tranquilos sabiendo que pasa el tiempo y que en Colombia no conocemos buena parte sobre la verdad de cómo permearon el Estado y facilitaron la última reelección de un presidente. Cómo no van a demandarnos si en nuestro terruño pasaron cosas como que un 26 de julio de 2018, faltando poco para que se terminara su segundo mandato, Juan Manuel Santos contestó, mondo y lirondo, en una entrevista en el programa ‘Hora 20’, que Odebrecht debería seguir trabajando en Colombia, una vez sus directivos pagaran sus condenas.



No solo están frescos, sino que, además, resultaron envalentonados pidiéndonos a los colombianos que les ayudemos a reconstruir su capital desde nuestros saqueados bolsillos. La verdad es que de todos los países en los que hicieron lo que se les dio la gana, Colombia es el más afectado, con una indemnización que no llega. Mejor suerte corrió Estados Unidos o Perú o Ecuador, en donde no solo hay juicios que alcanzaron a los más prominentes políticos, sino, sobre todo, restitución efectiva de recursos.



No nos queda otra que contrademandar, y así lo ha anunciado el director de la agencia encargada de defender al país, Camilo Gómez, pero, aun ejerciendo nuestro legítimo derecho de defensa frente a las vulneraciones causadas, ya habremos perdido algo, porque un pleito de esta naturaleza implica el desembolso en gastos de defensa de unos 2 millones de dólares.



Me pregunto si en vez de pagarlos nosotros, no será mejor que les pidamos a los gobernantes de turno en cuyos mandatos se perfeccionaron las coimas y los sobornos que saquen de sus cuentas para apoyar a Colombia en estos litigios. ¿Qué tal si por fin impulsamos la acción de repetición –que se aplica en menos del 2 por ciento de los casos– y les trasladamos estos gastos a quienes cohonestaron por acción u omisión las piruetas de Odebrecht?



Y que no se confundan: una cosa es que tengamos que proveer de seguridad jurídica a los inversionistas de buena fe y otra, muy distinta, que les salgamos a deber a los corruptos que se quedaron con contratos que, entre otras, hoy están a medias en su ejecución y entrega.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

En Twitter: @JoseMAcevedo