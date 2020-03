Conocida la acusación de un juez de Nueva York en contra de ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’ por su activa colaboración con las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro, me pregunto si a la justicia colombiana no le dará un poquito de pena por sus acciones y omisiones en este caso.

Todavía no está claro cuál de todas nuestras altas cortes ayudó más a ‘Santrich’: si la Justicia Especial para la Paz, que le concedió la garantía de no extradición, o el Consejo de Estado, que le mantuvo su investidura como congresista sin haberse posesionado, o la Corte Suprema de Justicia, que volvió a dejarlo en libertad después de su recaptura. En serio, ¿no les dará penita con el país, con las víctimas y con la justicia misma que entre ‘Santrich’, ‘el Paisa’ y ‘Márquez’ se aprovecharan del aparato judicial para asegurar sus respectivas huidas?



La sucesión de hechos, es bueno recordar, le causaría vergüenza a cualquiera de los honorables magistrados que murieron en el holocausto del Palacio de Justicia. Como ellos, lamentablemente quedan pocos y por eso nos va como nos va.



No se nos puede olvidar que el 15 de mayo de 2019, en una sorprendente decisión y después de haberse encargado de poner todas las trabas posibles, la JEP le aplicó la garantía de no extradición a ‘Jesús Santrich’.



Más tarde, el Consejo de Estado, desafiando su propia jurisprudencia, pidió que fuera la Corte Suprema de Justicia la que conociera del proceso contra ‘Santrich’ por considerarlo todo un honorable padre de la patria. Tras su recaptura, y luego de quedar a órdenes de la Corte, el 30 de mayo del año pasado, este otro alto tribunal ordenó sacarlo de la cárcel para que ejerciera su derecho de defensa en plena libertad. Creyendo ilusamente que iba a seguir compareciendo a los llamados de la justicia, el 9 de julio la Corte lo citó en vano, pues, como era de esperarse, el exguerrillero ya se había volado hacía rato.



Mientras tanto, la JEP tenía pendiente por resolver una apelación presentada por el Procurador. Los días pasaron y la Sección que debía decidir el recurso se hizo la loca y nunca salió con nada.



Solo hasta el 30 de julio, la JEP le abrió un “proceso de verificación de incumplimiento” a ‘Santrich’ y si no es porque el 29 de agosto aparece en un video vestido de camuflado y al lado de ‘Iván Márquez’ y ‘el Paisa’ anunciando la refundación de las Farc como guerrilla armada, la JEP todavía estaría preguntándose ingenuamente si el señor iba a volver y allanándole el camino de la absoluta impunidad.



Únicamente en septiembre del año pasado, la JEP ordenó la expulsión de ‘Santrich’ junto con la de alias el Paisa, mientras las víctimas, ofendidas, claman todavía por una verdad, una justicia y una reparación que lamentablemente nunca va a llegar.



No tengo idea de si los gringos van a hacer lo que a la justicia colombiana le quedó grande, pero de lo que sí estoy seguro hoy, varios meses después, es que a ‘Santrich’ y a ‘Márquez’ no les dieron garantías, sino que les ayudaron a escaparse con tranquilidad.



La indignidad con la que todas nuestras cortes manejaron esta situación debería ser recordada desde ya como una doble victimización para quienes padecieron los rigores del conflicto y fueron violentados una y otra vez por estos líderes de las Farc.



Entre tanto, el menos grave de los delitos de Nicolás Maduro es el narcotráfico, que tanto le importa a Estados Unidos. Lo suyo, en realidad, son los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano y también contra las víctimas de las Farc. Cualquier recompensa por estos bandidos se queda corta.



José Manuel Acevedo M