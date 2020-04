No hay que bajarles la vara

‘Pablo Beltrán’, uno de los miembros más viejos, uno de los más influyentes y también uno de los más cínicos del Comando Central del Eln, dio varias entrevistas la semana pasada. Habló con los colegas de 'Caracol Radio' y también con los de 'El Espectador'. En ambos diálogos soltó frases como esta: “Nosotros no colocamos (sic) requisitos para reiniciar el dialogo; el Gobierno tampoco debería hacerlo”, o también dijo que “el Gobierno es especialista en pedir, pero nunca se les ocurrió ofrecer nada”.

Como además de secuestradores, asesinos, reclutadores de menores, ecocidas y voladores de oleoductos los señores del Eln tienen pésima memoria, habrá que recordarles que no solo este gobierno, sino el Estado y la sociedad civil durante décadas hemos puesto y ofrecido mucho. Para empezar, miles de muertos que han sido culpa exclusiva de ese grupo violento, y también hemos dedicado horas y horas a diálogos que no han conducido a nada porque siempre terminan auto-saboteados por la propia guerrilla. Sin ir más lejos, habría que decir que en los últimos dos años del gobierno Santos, el Eln propuso una agenda amplia y gaseosa sobre la cual era imposible avanzar.



Con todo, el cabecilla Beltrán debería revisar bien lo que ha pasado en los últimos días. El Cerac ha sostenido que no se han presentado acciones ofensivas de las Fuerzas Militares colombianas en contra de esa guerrilla y, aunque también ha dicho que el Eln ha cumplido el cese unilateral anunciado con motivo del coronavirus, cada una de las palabras del señor ‘Beltrán’, dichas con enorme frialdad, son una ofensa que retumba en los oídos de sus víctimas y un obstáculo casi insalvable para lograr algún día un acuerdo real de paz.



Pero no solo son sus frases las que hieren. También el hecho de saber que en el pasado secuestraron a 10 personas, de las que nunca han dado cuenta, y tienen otros 6 secuestrados recientes en su poder (dos en Chocó, tres en Norte de Santander y uno en el Cauca) a los que no quieren soltar. Por uno de ellos, el líder del Alto Baudó, Tulio Mosquera Asprilla, el Eln le ha pedido a su esposa más de 3.000 millones de pesos a cambio de su libertad.



Además, detrás de algunas de las últimas y muy contadas liberaciones de secuestrados, ha habido un enorme manto de duda, pues, aunque esa guerrilla las ha mostrado como gestos humanitarios, varias personas bien informadas aseguran que las familias han tenido que ceder ante la extorsión y han desembolsillado secretamente importantes sumas de dinero a cambio de que les devuelvan a sus seres queridos.



A pesar de todo, el gobierno de Duque podría terminar sentado con el Eln e incluso darle el estatus de gestor de paz al señor Juan Carlos Cuéllar, que hoy está preso y tiene línea directa con el Coce. Pero para eso pone la condición elemental de que liberen a los secuestrados, y ni así han querido dar el paso, sino que siguen echándole la culpa al “guerrerista” y “paramilitar” de Iván Duque, de no tener voluntad de paz.



Lo que da grima es que haya todavía gente que dice “defender la paz”, pero que es incapaz de acompañar al Gobierno en esa mínima condición para avanzar en un diálogo sincero. Hasta la Iglesia católica “insta” e “invita” al Eln a prolongar el cese unilateral cuando debería, más bien, ‘exigirle’ a esa guerrilla que se comprometa de una vez por todas si es que de verdad quiere una salida negociada, así sea tardía.



O la sociedad toda junta le pone la vara alta al Eln o esa guerrilla seguirá aprovechando el fraccionamiento de los buenos para continuar haciendo de las suyas. Estos tiempos de reflexión y cambio deberían ponernos de acuerdo al menos en eso.



José Manuel Acevedo M.