¡No fue un ‘cerco humanitario’!

Sí. Escribo con coraje y dolor profundo esta columna. Para qué lo voy a negar, cuando lo que más me llena de indignación es que lo de Pozos, en San Vicente del Caguán, estaba cantado y no hicieron nada para impedirlo. Desde noviembre del año pasado se habían lanzado alertas sobre la peligrosa conflictividad que se estaba viviendo en la zona. La Procuraduría y la Defensoría del pueblo lo habían visto venir y se lo dijeron al Gobierno Nacional.



Más aún, terminando febrero, el ministro del interior reconoció, en una intervención en la Universidad Externado, que estaba ocurriendo un evento de protesta social en Caquetá y calificó los mecanismos de ‘autoprotección’ de la recién constituida guardia campesina, como “maravillosos” y “hermosos”, sabiendo que ya para ese momento, una flota de camiones de la empresa Emerald Energy estaba inmovilizada, que la multinacional había detenido operaciones por causa de los bloqueos y que los gestos de violencia e intimidación contra sus empleados eran notorios. Los medios veníamos informando sobre este tema desde hacía por lo menos 40 días y, sin embargo, dejaron crecer el problema, como si nada.

Que no se nos olvide: más de 70 personas, incluidos civiles, pero sobre todo miembros de la Policía Nacional fueron secuestrados por horas, humillados, golpeados, obligados a hacer sus necesidades en un balde compartido y uno de esos policías terminó asesinado. El subintendente Ricardo Monroy, oriundo de Boyacá, era un campesino de padres campesinos y familia campesina, lo mismo que el otro fallecido trágicamente en estos hechos: don Reinel Arévalo. A quienes mataron eran parte de los suyos, pero eso no importó porque pareciera que, en este país, cada día importan menos las vidas de los soldados y de los policías. Cada día importa menos su dignidad por cuenta de discursos de odio difundidos por una clase dirigente que no se ha preocupado por la dignificación de la labor de la Fuerza Pública, pero que son los primeros que piden que la Policía y el Ejército los protejan.

Así que por supuesto que me llena de rabia saber que todo aquello se pudo haber evitado; que las lágrimas de don Arquímedes Monroy, el padre del subintendente asesinado, se pudieron haber evitado.

Faltaba el puntillazo final de la deshonra: “Cuando insistieron mucho en que declarara si esto era o no un secuestro, yo quería defender ante el país y la opinión pública que aquí hubo una movilización social de campesinos que (...) hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial”, sentenció Alfonso Prada, ministro del Interior.

No, señor ministro: ni cerco, porque lo que hubo fue un secuestro, ni humanitario, porque no se puede ultrajar más a un ser humano como lo hicieron en San Vicente del Caguán, la semana pasada. ¡No fue un ‘cerco humanitario’!, doctor Prada y su aclaración resulta todavía más insultante.

Dice usted que lo que estaban haciendo con los policías era protegiéndolos de agresiones de actores armados y, por eso, se ratifica en el concepto de “cerco humanitario”. ¡Por Dios, ministro! Que se hubiera sentado a negociar sin saber que a los policías los estaban tratando como “cerdos” –en términos de uno de los patrulleros secuestrados– ya era grave, pero que después de saber lo que hicieron con ellos salga usted con esta explicación duele y decepciona.

No. A este país le tienen que quedar lecciones profundas frente a lo que ocurrió y, a quienes cometieron esos delitos les debe ser aplicada la ley con todo rigor. Cualquier otra interpretación desconoce el valor de la vida y desmoraliza a quienes están encargados de cuidarnos a todos. ¡No fue un ‘cerco humanitario’!

EDUARDO ESCOBAR

