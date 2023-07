No dejemos solo al Meta

A las 8:30 de la mañana del pasado domingo, el Presidente destacó un hecho, a través de su medio favorito de comunicación, el Twitter: “La Policía acaba de capturar a Alfredo Delgado Téllez, alias Vallenato (…), sindicado entre otras cosas de haber atentado contra el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en 2021”.



La verdad es que aunque el anunciado golpe es una buena noticia, no es la noticia que el departamento del Meta, sacudido severamente por la violencia en los últimos meses, está esperando. Lo que en realidad añoran los metenses es que el Gobierno Nacional y todos los colombianos les digamos, ahora más que nunca, que no están solos, porque cuando no son los derrumbes que los dejan incomunicados, son los actos de violencia los que los condenan a una situación que ya vivieron en otras décadas y que lamentablemente están teniendo que padecer una vez más.

En lo que va de este año, los habitantes del departamento del Meta han visto verdaderos horrores. El 30 de enero, los hermanos Ricardo y Nelson Rivero, comerciantes de postes de cemento en Guamal, fueron secuestrados y asesinados.

El 13 de marzo se presentó una masacre que dejó tres víctimas en Puente Arimena, Puerto Gaitán, tras ser bajadas de un bus.

El 15 del mismo mes se produjeron amenazas de disidentes de las Farc contra más de 200 familias de excombatientes que se encuentran en el espacio territorial Mariana Páez, en Mesetas.

Como las amenazas, en un país como Colombia, generalmente se cumplen, el 19 de mayo el excombatiente y firmante del acuerdo de paz Henry Buitrago fue asesinado en el municipio de Vista Hermosa.

El pasado 14 de junio se confirmó el secuestro de tres funcionarios que trabajan para una empresa que se ha dedicado al desminado humanitario en Mesetas. El 3 de julio se produjo otro desplazamiento forzado de cientos de familias firmantes de paz, ubicadas en el antiguo espacio de reincorporación Georgina Ortiz del municipio de Vista Hermosa.

El 7 de julio vendría el ataque a la patrulla de la Policía en Puerto Rico, que dejó como saldo dos heridos y tres viviendas afectadas.

Mientras el presidente Petro decía que la guerra estaba cesando, el 19 de julio, dos niñas de 14 años fueron reclutadas en una escuela de Guayabero, zona rural de la Macarena, y al día siguiente se produjo el ataque a una patrulla militar en el casco urbano de Vista Hermosa que dejó tres soldados heridos.

Ante esta realidad, una captura de un matón de estos resulta claramente insuficiente. Lo que anhela la comunidad es que exista una estrategia coordinada de seguridad sostenida que le devuelva la tranquilidad a la gente. Lo que pide el valiente gobernador Zuluaga es que haya coordinación entre las regiones y el Gobierno central y que los colombianos no dejemos solo al departamento del Meta, cuando más nos necesita.

Por eso aquello de “libertad y orden” no era un sabotaje de un grupo de gobernadores, como se intentó decir; es un clamor que las autoridades del nivel central deben, por fin, escuchar. No es un grupo de mandatarios de derecha pidiéndole al presidente de izquierda que se ponga firme. Es, ni más ni menos, la población de regiones como el Cauca, Arauca o el Meta, que sin distingo de colores políticos exige lo elemental: que haya paz con seguridad y tranquilidad con orden.

El mismo departamento que alberga la belleza mundialmente reconocida de caño Cristales o el cañón del río Güejar, y el que se viste de joropo para engalanar una de las tradiciones más bellas de Colombia, hoy se encuentra hastiado con tanta violencia y marginado por cuenta de una infraestructura constantemente desafiada por la naturaleza. Cada día de cierre de la vía al Llano le cuesta al departamento 50.000 millones de pérdidas. Así las cosas, el título de esta columna no necesita mucha más explicación.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

