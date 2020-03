No cesó la horrible noche

Me muero de la pena, pero la solución que encontró la Corte Suprema de Justicia para salir de su bloqueo en la elección de magistrados es antijurídica, facilista y terca.

Antijurídica, porque la interpretación acomodaticia que hizo de las mayorías necesarias para deliberar no tiene un sustento claro en la ley. Si así fuera, hace rato habrían llegado a la conclusión de que las dos terceras partes necesarias para tomar decisiones había que calcularlas sobre los miembros en funciones y no sobre 23, que es el total de magistrados que debería haber en el alto tribunal. Si solo para el final se reservaron la amañada interpretación, fue porque tuvieron dudas sobre la legalidad de esta jugada. Cambiar las reglas a mitad de camino por la vía de un acto administrativo contraevidente es el peor ejemplo que el máximo tribunal de justicia les puede dar a todos los jueces, que ahora entenderán que, al final, ‘todo vale’.



Pero además, lo que hizo la Corte el viernes pasado es facilista, por no decir chambón. Pudieron haber recurrido desde hace rato a medidas distintas para controlar la situación, y no se les dio la gana hacerlo. Por ejemplo, tuvieron varias veces la oportunidad de aprobar el voto nominal y público de manera que se supiera quiénes eran los saboteadores, pero la solidaridad de cuerpo hizo que se impusiera el secretismo con el que se cubría la puja de intereses personales y mezquinos. También pudieron haber escogido transitoriamente magistrados encargados, entre los auxiliares o entre los magistrados de los tribunales, para completar temporalmente los 23 y votar para elegir nuevos y definitivos togados, como lo sugirieron en su momento los exmagistrados Nilson Pinilla y Alfredo Gómez Quintero, y tampoco quisieron.



Ahora imagínense ustedes que si cada espacio dedicado a la elección de magistrados duraba, cuando menos, 3 horas y hubo por lo menos 40 intentos así, nuestros ‘jueces de jueces’ se tiraron en los últimos meses mínimo 120 horas, o 5 días enteros, como lo quieran ver ustedes, jugando a ver quién bloqueaba más a los otros mientras los expedientes se represaban en sus despachos y se denegaba justicia a los colombianos.

Este pésimo ejemplo, sin ninguna justificación, obligaría a que en la próxima reforma de la justicia se les pongan límites a estas conductas y se revisen los procesos de selección de los altos magistrados, incluso para reconsiderar la fórmula del concurso de méritos para llegar a estas posiciones.



Por último, la jugadita de la Corte resulta terca y abiertamente desafiante frente a decisiones del pasado de las que debieron haber aprendido la lección los actuales magistrados. Una situación similar de bloqueo prolongado ya se había presentado cuando la Corte Suprema decidió elegir a un magistrado de la Sala Laboral y nada menos que a la fiscal general Viviane Morales, cambiando, como ahora, las reglas de juego a mitad de camino. Entonces el Consejo de Estado invalidó estas determinaciones y declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual se reinterpretó peregrinamente el reglamento interno de la Corte. Si ya había un precedente como este, ¿qué sentido tenía que los honorables magistrados insistieran en el error y se expusieran a que el Consejo de Estado, recogiendo su propia jurisprudencia, vuelva a tumbarles las decisiones que tomaron?



Más allá de quiénes fueron escogidos y de si tienen las condiciones para llegar a la Corte o si, por el contrario, están cargados de sesgos hacia un lado o hacia el otro, lo que hizo nuestro máximo tribunal de justicia puede caerse en el mediano plazo y deja un sinsabor entre quienes todavía esperamos que la administración judicial se sacuda y les dé razones a los colombianos para volver a creer en ella. Vuelvo al comienzo: siento desilusionar a quienes creen que la horrible noche cesó. El desenlace de esta lamentable situación todavía está por verse.



José Manuel Acevedo M.