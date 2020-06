Ni mártir ni chivo expiatorio

En Colombia parecemos expertos en dos tipos de reacciones: la primera, salir a tirar piedra con base en prejuicios frente a decisiones que no llegamos a conocer a fondo porque basta con tener una antipatía o simpatía previa para nublar nuestro juicio y anticipar nuestras opiniones sobre los hechos ciertos. La segunda es que clamamos por que se persiga y se investigue la corrupción, pero cuando se toman decisiones de fondo, creemos que tal vez es mejor dejar así. ‘Cójanlo, cójanlo’, dice la gente de un atracador que va corriendo tras robarse algo, y cuando ya lo tienen capturado, los mismos que pedían justicia dicen: ‘Mejor suéltenlo que no es para tanto’.

En el caso del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tal parece que se impusieron, la ‘antioqueñidad’ en unos casos y el odio al Fiscal General en otros, sobre el análisis riguroso de los hechos y la argumentación jurídica, que pocos se tomaron el trabajo de conocer antes de emitir sus conceptos.



¿En qué momento volvimos un ‘abuso’ que un investigador serio se pregunte por qué cuatro días antes de dejar su cargo como gobernador, Gaviria firmó una de las adiciones que hoy lo tienen bajo la lupa? ¿No debería cuestionarse también una Fiscalía responsable si era normal que la Gobernación pagara tres anticipos a un contratista sin que hubiera evidencia de la garantía que amparara los riesgos indicados en el famoso contrato por el que se investiga al gobernador?



¿No es legítimo, y sobre todo necesario, que se pregunte por qué, no obstante haberse tenido conocimiento de las presuntas irregularidades en el 2011, solo fue en el año 2018 cuando la carpeta con este expediente fue enviada a la Corte Suprema? ¿Quién lo atajó todos esos años en Medellín y quién estaba interesado, posiblemente, en que el caso no se moviera y terminara prescribiendo la acción penal en contra del gobernador?



Me da mucha pena, pero la excusa de que la delegación de funciones exime del deber final de vigilancia que reside en la autoridad máxima resulta cuando menos cuestionable, y ese es un argumento recurrente del gobernador, según consta en el expediente.



Pero además, ¿quienes fustigaron la medida de aseguramiento preventiva serán conscientes de que la defensa del gobernador Gaviria esquivó varios de los llamados de la justicia y, en particular, presentaba excusas casi siempre a última hora para que no se adelantara la diligencia de indagatoria, según expone el fiscal del caso?



El doctor Aníbal Gaviria tiene, lamentablemente, la fea costumbre de dejar marchando contratos millonarios horas antes de irse de su cargo. Así ocurrió cuando dejó la alcaldía de Medellín en 2015. El 28 de diciembre de ese año, Gaviria adjudicó un contrato por más de 160.000 millones de pesos, para Parques del Río, aunque algunos líderes cívicos y el alcalde entrante Federico Gutiérrez le pedían que no lo hiciera por encontrar algunas fallas en la estructuración de ese contrato.



A mí sí me genera muchas dudas esta suma de antecedentes, y por eso esperaría que en un Estado social de derecho como en el que nos encontramos, con controles de legalidad frente a las detenciones preventivas y con una sala penal independiente de la Fiscalía, se estableciera prontamente si, en derecho, había lugar para separar del cargo temporalmente al gobernador y, lo más importante, si es culpable o no de lo que le achaca el ente acusador.



Lo que no puede ser posible es que caigamos en el análisis superficial de estos casos y nos sustraigamos de elementos objetivos que vale la pena considerar. Ni mártir ni chivo expiatorio; Aníbal Gaviria es un procesado que tiene cosas que explicar.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.