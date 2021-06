Secuestrados, padres, hermanos e hijos de personas asesinadas y extorsionadas por las Farc durante las últimas décadas cumplieron la cita con inmenso coraje y gallardía. Pusieron la otra mejilla, miraron a los ojos a quienes tanto daño les hicieron, expusieron su dolor con magnanimidad, pero lamentablemente recibieron a cambio un poco más del cinismo y frialdad de siempre por parte de sus verdugos.

Lo dijo bien Ingrid Betancourt cuando aseguró que solo había lágrimas de este lado o cuando le manifestó a la periodista Johana Amaya, en Noticias RCN, que había “sentido que era como una comedia”, “que había algo vacío ahí”, refiriéndose al acto de reconciliación convocado por la Comisión de la Verdad. La culpa no es el del padre De Roux, pero pedir perdón así, como lo hicieron los miembros de las Farc, sencillamente no vale. Y no solo porque sus gestos reflejaban la ausencia absoluta de empatía, sino porque en su lenguaje, como si no hubieran pasado ya años desde que se firmó el acuerdo de La Habana, siguieron hablando de “retenciones” y no de secuestros; de “prisioneros de guerra” y no de torturados o secuestrados.



Alguno llegó incluso a autodenominarse víctima con gran descaro, después de quién sabe cuántos muertos encima, porque ni siquiera el señor Rodrigo Londoño, que hoy se pinta como un bonachón arrepentido, podrá olvidarse del triste papel que, según informes de inteligencia, cumplía como ajusticiador de los guerrilleros que se salían del redil.



En esa que Ingrid llama, con valor, una comedia, una opereta, no ha habido ni lágrimas ni plata para reparar a las víctimas por parte de los victimarios. Pregunté cómo iba la entrega de bienes y de dinero de las Farc, y la respuesta no puede ser más vergonzosa. El total de los bienes reportados en el inventario entregado por la misma guerrilla es equivalente a 967.000 millones de pesos. De esos bienes, solo son monetizables 548.000 millones y no son monetizables la suma de 419.000 millones. Estos últimos son bienes cuya entrega material, por su naturaleza, resulta inviable.



¿Saben cuánto ha entregado las Farc? En dinero en efectivo, solo 2.114 millones de pesos, y si uno habla de los lingotes de oro, de los semovientes, de los bienes muebles que se pueden monetizar, los señores del partido de los comunes solo han respondido por el 4 por ciento de lo que se comprometieron en el inventario que ellos mismos hicieron. ¡Solo un 4 por ciento!



Con la poca plata y bienes recogidos, la Unidad para las Víctimas está respondiéndoles a los perjudicados en las llamadas zonas Pdet en medidas de reparación colectiva, pero, como se imaginarán, esto no es suficiente. De allí que la conclusión sea que usted y yo, que nunca hemos disparado un arma en la vida, estamos pagando de nuestros bolsillos por lo que ellos deberían ocuparse, sin contar con los gastos de representación, viáticos de cientos de escoltas, sueldos como parlamentarios y plata para el sostenimiento del partido político que estamos teniendo que sufragar todos los colombianos mientras ellos siguen haciéndose los locos con los dineros que prometieron entregar y que todavía no han dado.



Por eso, mientras sigamos pidiéndoles actos de reconciliación solo a las víctimas y no apretemos a los victimarios y no les recordemos que contar la verdad, llamar las cosas por su nombre y reparar a los que más sufrieron es lo mínimo que pueden hacer ahora que están disfrutando las mieles de un acuerdo groseramente asimétrico, seguiremos poniendo una carga demasiado pesada a quienes continúan siendo victimizados por la vía de la impunidad.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO

@JoseMAcevedo